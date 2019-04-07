Военный кабинет Тимошенко прочит неприятности Порошенко

07.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Второй тур президентских выборов на Украине рискует не состояться, так как действующий президент Петр Порошенко может попытаться в очередной раз ввести военное положение, либо столкнуться с третьим майданом из-за недовольства граждан массовыми фальсификациями в ходе выборов.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал экс-нардеп, координатор «Военного кабинета» Юлии Тимошенко Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не уверен, что будет второй тур, потому что, на мой взгляд, Петр Порошенко сейчас балансирует между третьим майданом и еще одной попыткой введения военного положения…

Между первым и вторым туром может случиться много чего, потому что сейчас люди видят предварительные результаты, а, может, в понедельник увидят так называемые окончательные результаты выборов, и они понимают, что, на самом деле, было не так, потому что они слышали мнение своих соседей, родных и близких, видели настроения людей, а результаты совсем другие», – отметил соратник Тимошенко.