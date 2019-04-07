Выборы
//exit;
07.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Военный кабинет Тимошенко прочит неприятности Порошенко

Второй тур президентских выборов на Украине рискует не состояться, так как действующий президент Петр Порошенко может попытаться в очередной раз ввести военное положение, либо столкнуться с третьим майданом из-за недовольства граждан массовыми фальсификациями в ходе выборов.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» высказал экс-нардеп, координатор «Военного кабинета» Юлии Тимошенко Андрей Сенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не уверен, что будет второй тур, потому что, на мой взгляд, Петр Порошенко сейчас балансирует между третьим майданом и еще одной попыткой введения военного положения…

Между первым и вторым туром может случиться много чего, потому что сейчас люди видят предварительные результаты, а, может, в понедельник увидят так называемые окончательные результаты выборов, и они понимают, что, на самом деле, было не так, потому что они слышали мнение своих соседей, родных и близких, видели настроения людей, а результаты совсем другие», – отметил соратник Тимошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть