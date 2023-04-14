Военный комисcар Крыма объяснил порядок прохождения контрактной службы

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Набор добровольцев не входит в зону ответственности военкоматов, и гражданам, желающим поступить на службу, могут предложить заключить контракт.

Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Республики Крым Евгений Машуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно многие выбирают данный путь защиты отечества, исполнения своего долга вместо срочной службы, – отметил военком. – Единственное, что срок прохождения военнослужащих по контракту не один год, как по призыву, а в течение двух лет».

С начала года документы на контракт подали более 500 человек. Предпочтения – воздушно-десантные войска, морская пехота, военно-морской флот. На службу по контракту принимают с дипломами о среднем профессиональном или высшем образовании. Причем гражданская специальность должна быть смежной с военно-учётной, и только в таком случае, после прохождения медкомиссии и без противопоказаний по здоровью можно попасть в воинскую. Что касается женщин, то они становятся на воинский учет еще по месту учебы, если специальность смежная с военной.

«Чтобы гражданка женского пола могла воспользоваться возможностью проходить военную службу по контракту, данная женщина должна состоять на воинском учёте. То есть она должна иметь военно-учетную специальность, – уточнил Машуков. – У нас медицинские работники, будь то – они закончили высшее образование, либо среднее образовательное учреждение, они в обязательном порядке ставятся на воинский учёт. Если потребность в Вооруженных силах есть, то да, женщина может заключить контракт. Те же радистки, специалисты связи они проходят обучение в стенах своего учебного заведения и, учитывая то, что их специальность попадает под перечень, они обязаны состоять на воинском учёте».

Как таковых военных кафедр в вузах Крыма нет. Есть военно-учебный центр, после прохождения соответствующей подготовки в котором граждане переводятся из призывников в военнообязанных запаса.

«После проведения с ними итоговой аттестации граждане при выпуске из образовательного учреждения получают либо офицерские звания по запасу, либо звание солдат, сержант запаса», – заключил военком.