Военный комиссар Крыма объяснил порядок призыва на срочную службу

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В Крыму мобилизация военнослужащих запаса завершена, и второй волны не ожидается.

Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар Республики Крым Евгений Машуков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те граждане, которые сейчас проходят уже военную службу по призыву, к участию в специальной военной операции не привлекаются, – заверил он. – В эту призывную кампанию люди, как и прошлые годы, будут служить 1 год, не касаясь контрактной службы».

Призывная кампания стартовала 1 апреля, и сейчас повестки вручаются на бумажном носителе. Но, по словам военкома, делать это могут не только должностные лица военных комиссариатов – законодательно наделены такими полномочиями должностные лица органов местного самоуправления, а также руководители организаций, где работают призывники и образовательных организаций, где они учатся.

«После вступления федерального закона в силу в рамках электронного оповещения граждан бумажные повестки останутся в юридической силе. Надо сказать, что ещё система не налажена, поэтому есть много вопросов, – отметил Машуков. – Я считаю, и не только я, наверное, и законодатель на это рассчитывает, что это больше не на уклонистов рассчитано, их меньше не станет, а у нас станут более информированные граждане. Ведь основная задача нас, как органа, осуществляющего воинский учёт, проинформировать гражданина о необходимости исполнения им воинской обязанности, предоставить тот или иной документ, чтобы сведения о его воинском учёте, находящиеся в военном комиссариате, были более актуальны. Поэтому это вот в рамках информирования».

Проверять свой личный кабинет на Госуслугах следует тем гражданам, которые должны исполнить ту или иную обязанность по воинскому учёту или воинскую обязанность. Решение, кого оповещать, будет принимать военный комиссар.

«Однозначно оповещению подлежат граждане, которые не имеют права на отсрочку, не имеют освобождения от призыва и должны быть призваны на военную службу, либо предстать на призывную комиссию с соответствующими документами для принятия призывной комиссии решения о предоставлении отсрочки», – пояснил военком.

Если гражданин нарушает правила воинского учёта, то, в соответствии с Кодексом административных правонарушений накладываются санкции в виде предупреждения или штрафа до 3 тысяч рублей. Уклонистов ждет два года лишения свободы.