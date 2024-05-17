Военный комитет НАТО признал, что не в состоянии остановить российское наступление

Совсем не факт, что усилия, которые НАТО прилагает для поддержки Украины, смогут остановить Россию. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, важно понять и объяснить – что бы мы ни делали, это не обязательно помешает русским что-то предпринять. Дело не в том, что мы можем предотвратить действия русских. Что мы можем сделать, так это убедиться, что украинские вооруженные силы подготовлены и имеют необходимое оборудование и боеприпасы, чтобы противостоять любому наступлению русских», – сказал один из руководителей НАТО.

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«То, что мы делаем и как помогаем украинцам, не обязательно останавливает русских. С точки зрения сдерживания это уже в прошлом, потому что война началась, так что вы ничего не сможете предотвратить, русские будут продолжать, потому что они не достигли ни одной из своих стратегических целей – вот, почему они продолжают. Именно поэтому Украина должна продолжать, не считая того факта, что они хотят вернуть территорию, которая была у них отнята», – заявил Бауэр.