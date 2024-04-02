Военный крах Украины неумолимо приближается – прогноз экономиста

Олег Кравцов.  
02.04.2024 10:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Замаячившая перед ВСУ катастрофа становится неизбежной. К такому выводу приходит доктор экономических наук социолог Иосиф Дискин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

«То, что катастрофа неминуема, не вещает только что пресловутый утюг. В закрытых чатах военных экспертов ведутся подсчеты, когда на Украине обвалится фронт из-за отсутствия ротации. Там утверждают, что потери на 30% превышают численность новых подразделений. И это без учета качества резервов, их владения техникой, боеспособности в целом. Результат подсчетов: июнь–июль. Как раз к разгару неминуемого, по оценке этих же экспертов, нашего масштабного наступления», – пишет Дискин в «Московском комсомольце».

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Замаячившая перед ВСУ катастрофа становится неизбежной. К такому выводу приходит доктор экономических наук социолог...

Он отмечает, что основные надежды коалиции в поддержку Украины были связаны с остановкой в апреле боевых действий,- дескать, Китай и отчасти Индия как-нибудь убедят Москву.


«Но оказалось, что хвост вертит собакой. Чего стоит только отказ на просьбы американцев остановить бомбежки российских НПЗ. Рост цен на бензозаправках в Америке — еще одна строка в приговоре Байдену», – подчеркивает экономист.

«Наши усилия не проходят даром. Освобождая территории новых регионов, мы поставили врага на грань военной катастрофы. Развеян миф о непобедимости Запада. Во многих регионах мира усиливается влияние России и политических сил, борющихся с ослабевающей гегемонией. Свидетельство — очередь на вступление в БРИКС+», – резюмирует Дискин.

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