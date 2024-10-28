Военный либерал-эксперт: Польша готовится встречать наступающие ВС РФ на Западной Украине

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Польша активно вооружается и увеличивает армию, готовясь к реальному военному столкновению с Россией.

Об этом на канале «Ширяев и Ширяев» заявил до сих пор не объявленный госизменником российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Польша и по населению, и по экономическому развитию уступает отдельно взятым Англии, Франции, Германии. Просто говорить не о чем. А армию собирается строить больше, чем у этих государств. Это очень мощная нагрузка. Тем не менее – это историческая память и попытка стать вровень с коллегами по европейскому рынку, она приводит к таким расходам. Ещё одна ярко выраженная черта – это польская гордость (тупой и наглый гонор – ред.), которая заставляет их двигаться вперёд. Поэтому вполне возможно, что войско польское будет перестроено, но не так, как они хотят. Они создали ещё дополнительные дивизии. Сейчас три дивизии стоят на границе с Германией… резервные, а три, которые совершенно новые должны быть, вооружённые этим [новейшим натовским] оружием. Одна напротив Украины, одна напротив Белоруссии и одна напротив Калининградской области», – сказал он.



«Они открыто сейчас говорят о том, что мы собираемся нанести удар российской армии до того, как она войдёт на территорию Польши. Но на территорию Польши вроде никто не собирается пока входить… Это означает, что российскую армию собираются встретить на территории Западной Украины, если она туда дойдёт», – рассуждал Ширяев.