Военный лицей ВСУ впервые обьявил набор девушек

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Военный лицей ВСУ им. Ивана Богуна в Киеве (бывшее Суворовское училище- Ред) на следующий учебный год впервые планирует набрать на учебу девушек, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил начальник лицея, генерал-майор Игорь Гордийчук, сообщает пресс-служба вуза.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что в планах лицея – объявить набор девушек, которые окончили седьмой или девятый классы общеобразовательных школ, планируется набор от 10 до 30 лицеисток.

Гордийчук отметил, что 8-9 класс будут учиться в помещениях лицея в городе Боярка под Киевом, а 10-11 – в Киеве на территории главного корпуса лицея. Говоря о бытовых условиях для будущих лицеисток, Гордийчук рассказал, что сейчас продолжаются ремонтные работы по обустройству их быта.

В частности, девушки будут проживать в отдельных блоках, где будут казармы, в которых они будут спать, а также санузлы с умывальниками, душевыми кабинами и туалетами.

Что касается процесса обучения, то сейчас вопрос о том, будут ли парни и девушки учиться в раздельных классах, будет зависеть от того, какой будет набор. Если удастся набрать 30 лицеисток, то для них создадут отдельный класс, если же их будет меньше, то девушек распределят в классы с парнями – лицеистами.

Кроме того, для вступления в лицей после седьмого или девятого класса нужно будет сдать нормативы по физической подготовке, а также английский язык, украинский язык, математику, пройти медицинский осмотр и психологический отбор.

Также он добавил, что в целом девушек готовить к поступлению в военные вузы на гуманитарные специальности – кибербезопасность, военные психологи, военные юристы. Но так же девушки смогут выбрать себе специализацию, которая связана непосредственно с выполнением боевых задач.