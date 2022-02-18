Военный обозреватель: Безопасность ЛДНР Россия обеспечит и без штурма Киева

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Новости Украины

Лишь непосредственное вооруженное вмешательство Москвы обеспечит безопасность ЛДНР после признания республик Россией.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный обозреватель Антон Лавренёв.

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«Обеспечить безопасность ДНР и ЛНР после их признания возможно будет исключительно прямым вооруженным вмешательством России. Лишь она располагает достаточным военным весом для того, чтобы лишить Киев всех надежд на силовое решение конфликта. Достаточно вспомнить неизменно спокойную обстановку на границе Крыма с Украиной», – пишет Лавренёв в «Известиях».

Он подчеркивает, что у России уже есть опробованные инструменты замораживания подобных конфликтов.

«После признания Южной Осетии и Абхазии с ними немедленно подписали договоры о взаимопомощи. Самостоятельно эти государства даже после признания не могли бы защититься от своей бывшей метрополии. Но размещенные там две серьезные военные базы, подкрепленные мощью Южного военного округа и всего потенциала российских Вооруженных сил, полностью лишили Тбилиси желания в дальнейшем идти на какие-то обострения. Сейчас на границе там полное спокойствие», – отмечается в статье.

По словам аналитика, вряд ли ВСУ останутся безучастными к возможному вводу российских войск и просто прекратят обстрелы.

«Поэтому вероятность ограниченного конфликта между Россией и Украиной после признания ДНР и ЛНР очень велика. Но возможности РФ по ведению современной дистанционной войны с 2008 радикально возросли. Возможно, для прекращения обстрелов даже не придется создавать вдоль границ республик «буферную зону» шириной 30–50 км или надолго вводить туда свои силы. Не потребуется для обеспечения безопасности республик и пресловутый «штурм Киева», – считает эксперт.

Правда, он оговаривается, что ограниченная военная операция на территории ДНР и ЛНР не решит окончательно вопроса враждебности Киева и наличия у него серьезной армии.

«На всем протяжении сотен километров границ между нашими странами годами будет сохраняться военное напряжение, которое окончательно создаст разрыв между братскими народами. Стоить дорого это будет и России, и Украине. Поэтому такое решение [о признании ЛДНР] может быть принято только при абсолютной уверенности, что возможности дипломатического решения больше нет», – резюмирует Лавренёв.