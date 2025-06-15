Военный парад Трампа прошёл под свист демократов и насмешки всего мира

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В Вашингтоне состоялся парад, посвященный 250-летию армии США. Несмотря на весомый официальный повод, у многих создалось впечатление, что мероприятие устроено в честь 79-го дня рождения хозяина Белого дома.

В торжественном марше приняли участие офицеры и солдаты из 11 корпусов и дивизий. Сценарий был разделен на исторические этапы – от войны за независимость до современной эпохи и даже армии будущего. Казалось бы, задумка интересная, но на практике…

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Всё началось с марша оркестра и военных в костюмах разных эпох. Пожалуй, это была самая презентабельная часть. Относительно неплохо смотрелся и проход современной боевой техники, однако от общего впечатления провала это не спасло.

В шествии участвовали 6,6 тысяч военных, 130 танков M1 Abrams последней модификации и 50 вертолетов, а также техника времен Второй Мировой. И вот, по Конститьюшен-авеню под запилы Ван Халлена волокут гаубицу, а диктор с восторгом сообщает, что такие успешно применяются на Украине. Трамп с трибуны улыбается, кивает, не возражает. Чисто добрый дедушка.

Самым слабым местом был проход военнослужащих, создавших впечатление толпы баранов на празднике. Даже несмотря на то, что американских военных не заставляют в принципе чеканить шаг при торжественном проходе, они шли гурьбой, подобно гражданским шпакам, и даже умудрялись не попадать в ногу. Видно было, что солдаты «первой армии мира» даже не старались выглядеть молодцевато.

Парадной «коробкой» эту толпу назвать нельзя было даже из уважения. Разве что сильно помятой.

Этот проход вызвал гомерический хохот в соцсетях – как во всем мире, так и внутри США. Злые языки потребовали от американских военных хоть немного научиться выправке у их российских, китайских и северокорейских коллег.

Впрочем, извиняет американцев тот факт, что их вооруженные силы долгое время подвергались агрессивному воздействию всевозможных либеральных повесточек, и только с приходом Трампа и Пита Хегсета из армии США начали выставлять на мороз ЛГБТ (экстремисты) и тому подобных нелеченых психов.



Общее впечатление – разочарование, переходящее в насмешки, даже среди американцев. Больше всего критику вызвала организационная часть праздника. Посетители жаловались на отвратительную подготовку к наплыву зрителей. Сообщают о давках, очередях и даже драках, возникавших с людьми, пытавшимися влезть без очереди.

Кстати, день для самого Трампа начался задорно. Он провел телефонные переговоры с Путиным. А затем Пентагон опубликовал поздравление с Днём флага. Миллионы до сих пор озадачены появлением в центре открытки двух российских триколоров. Конспирологи намекают на «вездесущее щупальце Москвы».



Это не единственный инцидент с иностранной госсимволикой. На парад была выпущена церемониальная группа с китайским флагом, официально действовавшим до дня основания КНР. После бегства диктатора Чан Кайши с группой сепаратистов на остров Формоза, этот флаг стал государственным символом непризнанной республики Тайвань.

Таким образом, ответственные лица нечаянно (или нет) сделали приятное гражданам России, но нанесли тяжелое оскорбление Пекину. С другой стороны, понятно, что таким образом Донни сотоварищи грубо намекнули, что коммунистический Китай – их главный стратегический противник.

Еще до парада ряд американских СМИ сравнивали с тем, что проходит в Москве и Пхеньяне. Имелась в виду «тоталитарная» составляющая. Издание «The Intercept» на тупом серьёзе описало парад Трампа, как «зрелище, напоминающее Советский Союз или Северную Корею в самом сердце американской демократии». Идиоты…

Уже можно сказать, что шествие Трампа только подлило масла в огонь, дав повод демократам гундеть о сгущающемся над Америкой мраке авторитаризма и военной диктатуры. Итог – ещё более разгоревшиеся антитрамповские протесты.