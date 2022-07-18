Военный переворот в Киеве. Почему его не стоит ждать

Новости Украины

Свежее резонансное отстранение от должностей в Киеве главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой вновь оживили в информпространстве тему то ли готовящегося, то ли назревающего, то ли сорванного военного переворота на Украине.

«Зеленский в панике. Чувствуете, чем пахнет? Переворотом! Зеленский уволил с должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Теперь каждый Зеленскому враг. Вчера были «свои», сегодня уже нет…А до этого сколько военных уволил Зеленский? Вот так и подкрадывается переворот. Кольцо сжимается!» – такого рода сообщения можно встретить в немалом количестве, гуляя по просторам Телеграма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Гаданиями на переворот» активно занимаются «говорящие головы» в телевизоре и пикейные жилеты в соцсетях, беглые украинские политэмигранты и вроде бы солидные московские политологи, от которых ждешь иного, более серьезного понимания украинской ситуации.

Могу успокоить и тех и других и третьих. Никакого военного переворота на Украине (как, впрочем, и в любой из постсоветских республик) не будет. А если бы он даже вдруг и произошел, никаких выгод от смены власти в Киеве Россия бы не получила. И вот почему.

Во-первых, на Украине отсутствует субъект, который способен организовать такой переворот. Да-да, вот такой парадокс (хотя, на самом деле нет) – огромная по европейским меркам армия есть, но на переворот она неспособна. Такие перевороты в мировой практике происходят исключительно в странах, имеющих традицию вовлеченности военных в политику.

Причем, традиции с многовековым «хвостом» и вовлеченности не простой, как отдельных индивидов с амбициями, а корпоративной – то есть, армии, как военного сословия со своим собственным, отличным от штатских политиков видением развития страны и привычной к роли арбитра между враждующими политиками. Такие традиции есть, например, в Латинской Америке, в ряде стран Азии и даже в ряде стран Европы (Испания, Греция, балканские страны этсетера).

В России же никогда за всю ее историю служивое военное сословие собственных политических амбиций не имело. Бывало, его использовали в краткосрочных комбинациях дворцовых переворотов (например, матушку Елизавету на гвардейских плечах в царские палаты внести, или там неудавшийся стрелецкий бунт в пользу царевны Софьи) – но, не более того. Прецедентов такого рода, чтобы какой-то амбициозный полковник или генерал с группой подчиненных в погонах сверг законную власть и сам стал правителем страны – просто не было.

В 20-м веке была одна-единственная попытка такого рода – мятеж Лавра Корнилова. Но и она провалилась на полпути, именно по указанным выше причинам. Армии в России (и на Украине, как части исторического русского пространства) политическая власть не нужна. Она просто не знает, что с ней делать. И теряется, получив такую возможность.

А те, кто знают – штатские политики-штафирки, в условиях современной Украины давно и прочно на прикорме и коротком поводке у внешних сил. И это – во-вторых. Любой переворот в стране, находящейся под внешним управлением, возможен лишь с санкции или ведома внешних сил. Послов, Госдепа, Даунинг-стрит этсетера.

А у этих достопочтенных джентльменов на случай, если понадобится срочная замена заигравшейся или опостылевшей народу подвластной страны кукла, есть отлично работающая и не дающая сбоев схема, позволяющая сохранять легитимизм даже в таких случаях. Власть если и меняют, то делает это возмущенный восставший народ, а не какие-то черные полковники или генералы-заговорщики.

Именно поэтому в странах-сателлитах Запада в последние десятилетия эпицентром смены власти является майдан – как воплощенное торжество духа истинной демократии. В западном ее понимании, конечно.

А теперь зададимся вопросом: зачем Западу в текущих условиях менять Зеленского, да еще и срочно-припадочно, таким кривым и ненадежным способом, как военный переворот? Правильно, незачем. Зеленский сейчас и так полностью от них зависим – достаточно перекрыть поток военных поставок и внешнего финансирования, как в течение пары месяцев у Зеленского схлопнется все – и бюджет, и фронт. И, главное, Зеленский это отлично понимает.

Даже нынешний сюжет противостояния по линии «конгрессвумен Спартц – глава ОП Ермак» – не носит характер межстрановой зарубы. Это не конфликт Украины с США, а конфликт группы американских лоббистов из республиканского лагеря с конкретным, не устраивающим их чиновником. И пока недовольство Ермаком остается недовольством отдельных частных лиц и не стало генеральной линией Белого дома, Ермак может спать относительно спокойно.

В Сети можно услышать про отношения Зеленского и главкома ВСУ Залужного. Некоторые говорят, что отношения эти «хуже некуда». Пишут про подспудный конфликт Генштаба армии и политического руководства на Банковой. В частности, из-за желания последнего иметь пиар-перемоги в виде долго удерживаемых городов-крепостей, наталкивающегося на чисто армейский резон сохранения живой силы и нежелание бросать ее в топку бесперспективных и авантюрных операций с непросчитанным финалом.

Говорят также о конфликте Банковой с Залужным из-за решения последнего самочинно ввести в действие запрет для выезда военнообязанных без согласования с военкомами. Канцелярия Зеленского даже требовала у генштабистов пояснений необходимости такого шага, пыталась его робко дезавуировать и отмежеваться от него.

Однако самого факта наличия у Залужного каких-то политических амбиций, что, кстати, до сих пор не нашло каких-то зримых подтверждений, совсем не равно угрозе переворота. Проверить эту гипотезу легко – достаточно Зеленскому отстранить главкома ВСУ от должности и мы увидим одно из двух: либо Залужный спокойно собирает личные вещи и покидает кабинет, либо игнорирует указ Зеленского и продолжает выполнять свои обязанности.

В последнем случае будет ясно, что у Залужного имеется собственный авторитет. Который и удерживает его в должности, а вовсе не указ президента. Иначе говоря, не место красит человека, а человек место.

В случае отставки наверняка найдется не одна правая партия, которая будет предлагать главкому украсить своей фамилией ее предвыборный список. Думаю, целая очередь выстроится, хоть тендер объявляй. Но и это не будет никаким военным переворотом. А будет – вполне ординарной для колониальной демократии такого типа ситуацией, когда отставник в погонах конвертирует свои заслуги и репутацию в депутатский мандат от популярной партии штатских политиков. Это при условии, что эта партия, с генералом в списке, придет к власти.

Любой же несогласованный с Западом движ тут же наткнется на обстоятельства непреодолимой силы, когда путчистам сделают предложение, от которого невозможно отказаться. Ведь, успешный переворот – это не взятие президентского дворца. И даже не овладение столицей. А признание твоего права управлять страной остальными городами и весями – от Чопа до Харькова. А признание это зависит от того, признает ли тебя посольство США. Или Британии. А лучше – они оба.

Наконец, почему России ничего не обломится (кроме, возможно, «окна возможностей» для занятия новых территорий, – прим. ред.), даже если на Украине, вдруг, вопреки всем здравым расчетам и прогнозам таки произойдет военный переворот? Дело в том, что привыкшая договариваться и «перетирать» с нужными людьми «за жизнь» российская элита, совершенно не готова к столкновению с суровой реальностью в виде пассионарных хлопцев, которым решительно плевать на все рациональные расчеты и выгодные предложения. Которые не будут договариваться. И не потому, что дожидаются возникновения «лучшей переговорной позиции», как Ермак с Подоляком сейчас, а потому что не собираются этого делать в принципе. Любая гипотетическая украинская военная хунта однозначно будет более злой и менее договороспособной, чем даже режим Зеленского сейчас.

У Зеленского, при всей его крышесносности, все же временами срабатывают какие-то ограничители, и каких-то красных линий он даже теперь не переступает. Ну, или боится переступить. А вслед за ним придут те, кто не боится. Потому что коренное отличие украинской политической ситуации для России сейчас, от той, что была пять или десять лет назад – на Украине не осталось даже номинально пророссийских сил, которые могли бы прийти к власти в результате каких-то хитрых комбинаций.

И падение сегодняшнего русофобского режима, если оно произойдет не в результате капитуляции в ходе успешно проведенной Россией военной компании, с гарантией даст на выходе еще более антироссийский режим в Киеве.