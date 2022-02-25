Военный преступник Геращенко: Танковые колонны прорываются к Киеву

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Новости Украины

Украинская сторона прогнозирует, что сегодня будет самый тяжелый день для киевского режима.

Такой прогноз озвучил военный преступник Антон Геращенко, создатель сайта «Миротворец».

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«Самый тяжёлый день будет сегодня. План врага прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву», – написал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал следующее заявление.

«Вчера американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли. Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей», – отметил Володин.

Будто в отместку украинские войска не прекращают обстрелы городов Донбасса.

«По нам работает весь калибр: 82,120,122,125,152. В данный момент под обстрелом Зайцево и Поселок шахты им. Гагарина», – сообщил сегодня с утра мэр Горловки Иван Приходько.