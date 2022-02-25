Военный преступник Геращенко: Танковые колонны прорываются к Киеву

25.02.2022  08:53 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Киев, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская сторона прогнозирует, что сегодня будет самый тяжелый день для киевского режима.

Такой прогноз озвучил военный преступник Антон Геращенко, создатель сайта «Миротворец».

Украинская сторона прогнозирует, что сегодня будет самый тяжелый день для киевского режима. Такой прогноз...

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«Самый тяжёлый день будет сегодня.  План врага прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву», – написал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал следующее заявление.

«Вчера американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов. 24 часа уже прошли. Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актёра, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей», – отметил Володин.

Будто в отместку украинские войска не прекращают обстрелы городов Донбасса.

«По нам работает весь калибр: 82,120,122,125,152.  В данный момент под обстрелом Зайцево и Поселок шахты им. Гагарина», – сообщил сегодня с утра мэр Горловки Иван Приходько.

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