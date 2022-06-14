Военный прогноз: Россия достигнет целей СВО в ближайшие месяцы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Кроме увеличения расходов на оборону, России необходимо усилить социальное обеспечение своих военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он поддержал анонсированное увеличение государственного оборонного заказа России.

«Но надо помнить, что проведение СВО требует и значительных военно-социальных расходов, которых в нынешнем бюджете страны запланировано, видимо, недостаточно. Это расходы – на увеличенное денежное довольствие военнослужащих, участвующих в боевых действиях в Украине, это страховые компенсации по ранению и в связи с гибелью военнослужащих, это финансирование на развертывание новых госпиталей и другой социальной инфраструктуры, связанной с лечением, отдыхом и реабилитацией наших защитников», – сказал аналитик «Независимой газете».

По его мнению, правительство и Минобороны РФ, проанализировав итоги СВО, совершенствуют и модернизируют свою армию.

Эксперт подчеркивает, что перелом в Донбассе ощущается с каждым днем, военный потенциал Украины истощился, а помощь США и НАТО, несмотря на ее масштабность, все же недостаточна.

«Таким образом, превосходство России очевидно, и достижение ею целей в ходе СВО может наступить в ближайшие месяцы. При этом военно-политическое руководство РФ воздерживается от тотальной милитаризации своей экономики и держит военные расходы в приемлемых для гражданской жизни пределах», – резюмировал Шульгин.