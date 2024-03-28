Военный самолёт упал в море возле Севастополя

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Жители Севастополя несколько минут назад слышали громкий звук взрыва, а затем увидели в небе падающий в море военный самолет, охваченный огнём. По словам очевидцев, летчик успел катапультироваться и спускался на парашюте. В Сети уже появились съемки с разных ракурсов.

ЧП совпало с сообщением мониторинговых каналов об угрозе новой масштабной ракетной атаки на Крым – в контролируемой Киевом части Херсонской области была поднята в воздух вражеская авиация. Поэтому не исключено, что причиной ЧП мог стать «дружественный огонь» в условиях, когда ПВО в Севастополе готовилось отражать очередной налёт ВСУ.

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«Само место падения находится на весьма большом удалении от линии фронта. Поэтому в данном случае речь идет либо о технической неисправности, либо об очередном эпизоде «дружественного огня», – пишет канал «Рыбарь» Михаила Звинчука.

«В море упал военный самолет. Вижу, что украинские паблики публикуют много разной информации. Гражданские объекты не пострадали. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Участник СВО военный летчик Алексей Воевода сообщил в своем блоге, что упавший самолет – Су-27. По его словам, «лётчика подняли обычные рыбаки на катере».