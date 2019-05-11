Военный советник Зеленского обещает армии России «очень большие проблемы»

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские военачальники рассматривали возможность вооруженного конфликта с Россией еще задолго до 2014 года.

Об этом в эфире «Громадського Телебачення» заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в то время (до 2014 года, прим. ред.) специалисты, военнослужащие главного оперативного управления предлагали начальнику генерального штаба всё-таки рассмотреть вопрос о возможном применении вооружённых сил против возможных приграничных конфликтов с РФ. Мы рассматривали этот вопрос. Военные действия, может быть, детально не планировались, это не было основным способом и формой, но такую возможность мы рассматривали такую возможность», – отметил силовик.

На вопрос, есть ли возможность решить вопрос возвращения неподконтрольных Украине территорий силовым путём, советник Зеленского отметил, что на сегодняшний момент это возможно, вопрос только в цене человеческих жизней.

«Всегда есть возможность решить какую-то проблему военным путём. Вопрос не в этом, а в том, какова стоимость этой операции в человеческих потерях. Можно ли на это пойти? Я бы никогда не пошёл на то, чтобы предлагать кому-то проведение операции ВСУ решить вопрос возврата территории Донбасса и Крыма. Я не хочу рассматривать Хорватский опыт, я хочу рассматривать опыт Украины. В 2014 году, я убеждён, у нас был такой вариант, но мы его, на тот момент, потеряли, и сегодняшний день я бы к этому варианту уже не возвращался.

Сегодняшние возможности украинской армии и оборонного комплекса не сопоставимы с ВС РФ, но у нас есть варианты и возможные предложения касаемо применения ВСУ в системе территориальной обороны совсем по-другому. И мы сегодня очень серьёзно работаем над этой темой. Можно сделать всё возможное, что, имея даже преимущество в силах и средствах, для РФ дальнейшее вторжение российской армии на территорию Украины будет иметь очень большие проблемы», – добавил Апаршин.