Военный союз Германии и Франции будет сильней России – иноагент Кох

Елена Острякова.  
17.04.2025 18:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Когда потенциальный канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит о том, что ему нужно «согласие союзников» на передачу Украине ракет «Таурус», он имеет в виду Францию.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, аферист и иноагент Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда потенциальный канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит о том, что ему нужно «согласие союзников»...

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«Европейская безопасность тогда будет полноценной и в меньшей мере зависеть от Америки, когда Германия и Франция будут проводить совместную оборонную политику. Потому что Германия дает массу, а качество дает Франция. У нее единственной есть ядерное оружие в ЕС», – рассуждал Кох.

Он считает, что обычную армию нужно развивать на основе бундесвера, а авианосцы и стратегическую триаду предоставит Франция.

«Если эти две штучки соединить вместе, то получается игрок из первой пятерки по численности населения, по ВВП, по потенциальной возможности развития армии. Это будет игрок, точно в четверку крупнейших входящий. После США и Китая, но не после России», – мечтает русофоб.

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