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Когда потенциальный канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорит о том, что ему нужно «согласие союзников» на передачу Украине ракет «Таурус», он имеет в виду Францию.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, аферист и иноагент Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейская безопасность тогда будет полноценной и в меньшей мере зависеть от Америки, когда Германия и Франция будут проводить совместную оборонную политику. Потому что Германия дает массу, а качество дает Франция. У нее единственной есть ядерное оружие в ЕС», – рассуждал Кох.

Он считает, что обычную армию нужно развивать на основе бундесвера, а авианосцы и стратегическую триаду предоставит Франция.