Военный-венгр дезертировал из ВСУ из-за конфликта с командиром

17.09.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащий ВСУ дезертировал из расположения части из-за возникшего на почве межнациональной розни конфликта с командиром.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, 16 сентября военнослужащий 72-й бригады ВСУ самовольно покинул расположение части со штатным оружием АК-74.

«Местонахождение беглеца неизвестно, командование бригады организовало поиски своими силами, в штаб «ООС» доклад о происшествии не поступал», – сообщил Иван Филипоненко.

Он также отметил, что по информации, распространяемой в социальных сетях сослуживцами дезертира, стало известно, что между военнослужащим и его командиром роты возник конфликт на фоне национальной неприязни.

«Командир роты имеет националистические взгляды, а дезертировавший боец является этническим венгром, проживающим в Закарпатской области», – добавил представитель оборонного ведомства.