Военных больше, чем гражданских, есть приказ стоять до последнего – украинская «херсонская» чиновница

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Новости Украины

Военных в Херсоне уже больше, чем местных жителей, что говорит о том, что «сдавать» город никто не собирается.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила начальник созданной Киевом фейковой Херсонской ВГА Галина Луговая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луговой, российские военные получили приказ стоять до последнего.

«Прежде всего, вынуждена отметить, – как утверждают жители города Херсон, на данный период их там очень большое количество. Как люди говорят, даже больше, чем самих жителей в городе Херсоне. Вчера они поснимали блокпосты по городу, но их количество ни в коем случае не уменьшается и я думаю, что подгорает у них однозначно, но приказ им — не отходить и стоять до последнего», — тревожится Луговая.