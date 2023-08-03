Военных обозревателей из новых территорий надо привести к общей дисциплине – Лекух

Любовь Смирнова .  
03.08.2023 19:40
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Соцсети, Спецоперация, Украина


«Школу юного военкора» должна запустить каждая политическая партия, чтобы воспитывать патриотически настроенную молодежь. Иначе получаются разные шатания и пикировки, особенно среди военкоров.

Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Школу юного военкора» должна запустить каждая политическая партия, чтобы воспитывать патриотически настроенную молодежь. Иначе...

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«Слуцкий запустил ЛДПР-школу юного военкора, и это действительно правильный шаг. Потому что я не знаю, что им идеологически нальют в уши, но они будут стоять на нашей, во-первых, патриотической платформе, а во-вторых, эти ребята будут понятны. И я считаю, что и коммунисты этим должны заняться, и справедливоросы, потому что им сам бог велел с Захаром Прилепиным.

Потому что даже среди наших военкорских друзей, среди там топовых журналистов, которых мы знаем, любим, понимаем, что каждый из них имеет право на собственное мнение по каким-то вопросам. Но они умеют контролировать это мнение. А вот на низовой массе там много, кому бы стоило голову набить, и там начинают такие противоестественные вещи появляться, какие-то южнорусские какие-то там фиговины, псевдо одесские какие-то фиговины», – пояснил он.

Каждая партия в России должна создать «Школу юного военкора» – Лекух

Особенно ощутимо на это реагируют в новых регионах РФ, где и без того хватает ментальных установок.

«И это ещё почему очень важно, потому что мы сейчас заходим на новую территорию. А там хоть и наши люди, но они с перепрошитыми мозгами. И вот эти мозги придётся перепрошивать обратно. Потому что любивший Россию Крым, и то, когда воссоединение было, сколько в менталитете вещей, начиная от уплаты налогов, кончая решением вопросов где-то в медицине только за деньги. Ну мы же знаем этот менталитет», – подчеркнул Лекух.

«Чем занималась Украина? Перепрошивала мозги русским людям, нормальным русским людям. Потому что нормальный украинец – это нормальный русский человек. Они прошивали эти мозги таким образом – не только националистически, не только бандеровски, они перепрошивали на этом уровне. Я не знаю, сколько надо переломать копий, чтобы довести действительно иногда патриотических и старающихся крымских чиновников до нормального хотя бы общероссийского уровня. Не политическое руководство, там у ребят всё в порядке с мозгами и со всем остальным. Я имею в виду средний и низовой уровень, который из Москвы не привезёшь, начальника каждого ЖЭКа», – указал обозреватель.

Между тем решение ЛДПР учредить школу военкора раскритиковал журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич. По его словам, работа блогеров в ситуации специальной военной операции требует отдельного регулирования. Но «Школа молодого военкора» – это бред на уровне тренингов по успешному успеху.

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