Военных обозревателей из новых территорий надо привести к общей дисциплине – Лекух

«Школу юного военкора» должна запустить каждая политическая партия, чтобы воспитывать патриотически настроенную молодежь. Иначе получаются разные шатания и пикировки, особенно среди военкоров.

Об этом в программе «Политотдел» канала «Крым 24» заявил писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слуцкий запустил ЛДПР-школу юного военкора, и это действительно правильный шаг. Потому что я не знаю, что им идеологически нальют в уши, но они будут стоять на нашей, во-первых, патриотической платформе, а во-вторых, эти ребята будут понятны. И я считаю, что и коммунисты этим должны заняться, и справедливоросы, потому что им сам бог велел с Захаром Прилепиным. Потому что даже среди наших военкорских друзей, среди там топовых журналистов, которых мы знаем, любим, понимаем, что каждый из них имеет право на собственное мнение по каким-то вопросам. Но они умеют контролировать это мнение. А вот на низовой массе там много, кому бы стоило голову набить, и там начинают такие противоестественные вещи появляться, какие-то южнорусские какие-то там фиговины, псевдо одесские какие-то фиговины», – пояснил он.

Каждая партия в России должна создать «Школу юного военкора» – Лекух

Особенно ощутимо на это реагируют в новых регионах РФ, где и без того хватает ментальных установок.

«И это ещё почему очень важно, потому что мы сейчас заходим на новую территорию. А там хоть и наши люди, но они с перепрошитыми мозгами. И вот эти мозги придётся перепрошивать обратно. Потому что любивший Россию Крым, и то, когда воссоединение было, сколько в менталитете вещей, начиная от уплаты налогов, кончая решением вопросов где-то в медицине только за деньги. Ну мы же знаем этот менталитет», – подчеркнул Лекух.

«Чем занималась Украина? Перепрошивала мозги русским людям, нормальным русским людям. Потому что нормальный украинец – это нормальный русский человек. Они прошивали эти мозги таким образом – не только националистически, не только бандеровски, они перепрошивали на этом уровне. Я не знаю, сколько надо переломать копий, чтобы довести действительно иногда патриотических и старающихся крымских чиновников до нормального хотя бы общероссийского уровня. Не политическое руководство, там у ребят всё в порядке с мозгами и со всем остальным. Я имею в виду средний и низовой уровень, который из Москвы не привезёшь, начальника каждого ЖЭКа», – указал обозреватель.

Между тем решение ЛДПР учредить школу военкора раскритиковал журналист, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», член Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич. По его словам, работа блогеров в ситуации специальной военной операции требует отдельного регулирования. Но «Школа молодого военкора» – это бред на уровне тренингов по успешному успеху.