«Военным делом настоящим примером»: Шойгу на танке в уникальном календаре 2022

В сети и группах, посвященных военной тематике, появился проект настенного календаря с изображением руководства российской армии. На нем изображены начальник Генштаба Валерий Герасимов в компании министра обороны Сергея Шойгу. Фото сделаны во время их прошлогоднего визита на полигон Алабино, где проходили соревнования по танковому биатлону. Тогда глава Минобороны даже лично «оседлал» танк Т-80 и на своем примере проверил его управляемость и характеристики.

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Комментаторы отмечают, что использованные в календаре снимки – прямой сигнал западным «коллегам», что российский военный руководитель не чурается испачкаться в солярке, демонстрируя, что при необходимости сам может сесть за штурвал техники. Тем более, что за последние годы она значительно обновилась.

«Изменения российской армии после прихода в министерство обороны Сергея Шойгу настолько очевидны, что бросаются в глаза даже тем, кто не погружён в эту проблематику. Поясню. Вы хоть раз были на форуме-выставке «Армия» в подмосковной Кубинке? Согласитесь, что от такого количества новейшей военной техники глаза просто разбегаются. Оснащенность армии современным вооружением сегодня достигает 75-85%. А это, пожалуй, самый высокий показатель в мире на сегодня», – отмечает герой России, полковник запаса Александр Никишин.

Кроме обновления армии Шойгу удалось решить ряд других вопросов.

«Сергей Кужугетович выстроил сильную вертикаль в Минобороны. Создал все необходимые условия для военнослужащих, решил их многие социальные вопросы, серьезно обновил вооружение. Я ещё подчеркну одну интересную деталь. Сергей Шойгу вникает во все нюансы, во все, казалось бы, мелочи. Он не отрывается от реальности, знает о проблемах своих подчиненных. В этом смысле Шойгу стоит особняком от остальных политиков. Его уважали спасатели, уважают и военные. Вот главный показатель его службы на благо России», – считает руководитель молодёжно-патриотического проекта «Сыны Отечества» Денис Гоманов.

Всеми этими факторами, по мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, и связано так называемое политическое долгожительство Шойгу, который на руководящих должностях в России находится с начала 90-х годов.

«Прежде всего, это связано с его эффективностью и пониманием российским обществом того, что кроме армии у него не осталось никаких союзников. Соответственно, в этом случае рейтинг Шойгу после Путина, безусловно, номер два, и никто к нему даже рядом не приближается. Я сам отношусь к Шойгу с огромным уважением, а все остальное, в том числе критика либералов в его адрес, – это мелочь, не стоящая сегодня особого внимания», – заявил Шурыгин.