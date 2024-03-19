Военврач из зоны СВО: Готовится массовое вторжение НАТО – придётся напрячься всей стране
Российское общество должно быть готово встретить массовое натовское внешнее вторжение. Нельзя надеяться на одного генерала или политика, который всех спасёт, понадобится напряжение всех сил и каждого.
Об этом на канале «Рой ТВ» заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Каждое столетие в нашей стране начинается с того, что страна стоит на пороге гибели. Нашествие тех или иных внешних врагов, внутренняя измена и расслабуха властей, которая превышает предел допустимого – с большим отрывом. И дальше всё происходит от того, что часть народа сумела напрячься, мобилизоваться и так или иначе отмахаться. Но государство очень сильно меняется.
Иногда вообще кардинально, как после 1917 года или во времена Петра, или Смутного времени. Иногда – недостаточно кардинально, и ярчайший пример – война 1812 года. Войну выиграли, но ни одну из серьёзных проблем, стоявших перед государством, поставленных войной вопросов, не решили. И очень скоро ситуация усугубилась – вспомним Крымскую кампанию», – сказал Евич.
По его словам, Россия на пороге большого натовского вторжения.
«Сейчас нас ждёт тот же самый драматический сценарий с массовым натовским внешним вторжением. Думаю, все, кто следят за новостями, уже видят, к чему идёт. С массовыми жертвами населения, с внутренним нестроением. И в этих условиях, чтобы выжила страна и народ, я уже не говорю о государстве, понадобится напряжение всех сил каждого.
А все хотят, чтобы пришёл какой-то генерал или политик – и всё за них сделал, а они могли бы сидеть на диванчике дальше – и ни о чём не волноваться», – добавил военврач.
Спасибо!
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