Военврач: «Критикуя генералов, нужно понимать – поражено все население РФ»

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Население РФ якобы обленилось, расслабилось, обнаглело и ничего не хочет. Этот фактор очень ярко проявляется во время формирования добровольческих отрядов.

Об этом на канале «Рой ТВ» заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Евич отметил, что традиционно в своих выступлениях «склоняет» генералов, однако нужно посмотреть на население в целом. В частности, он обратил внимание, как столкнулся с тем, что при формировании добровольческого отряда врачей несколько человек заявку подали, но на этапе собеседований испугались, осознав, что на фронте их могут убить.

«Я читаю наших дедов, Пирогова, который в горах Италии прооперировал Гарибальди, ногу ему спас, великого физиолога Мечникова, который был адъютантом у Гарибальди, я не понимаю, что вообще случилось с нашим народом? Я не верю, что эти всего боящиеся существа – потомки этих героев. Наверное, подменили на каком-то этапе весь генный материал. Сказал про врачей, теперь скажем про население. Ситуация такая, что в ряде мест подразделениям, которым нужен повар, не могут [найти]. Почитайте комменты в интернете: вот, почему я должен покупать снарягу, у меня зарплата 25 тысяч, ЖКХ дорогое. Читаешь, и крокодиловы слёзы катятся, как же он бедный выживает в таких условиях? Однако в каких-нибудь глухих деревнях, депрессивных регионах, где вроде как все условия к тому, не могут найти повара на службу в отряд за 100 тысяч рублей в месяц! Платят и не могут найти, включая женщин. Вот до такой степени у нас население обленилось, расслабилось, обнаглело и ничего не хочет», – сказал военврач.

По его словам, проблема исходит именно от этого.

«То есть, критикуя генералов, к огромному сожалению, мы должны понять – это верхушка айсберга. Но в целом всё население поражено очень нехорошим отношением к работе, войне, труду», – заключил Евич.