«Воевать будут все»: минобороны Украины потребовало каждого выбрать себе подразделение

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Украинские граждане напрасно надеются избежать мобилизации. Им лучше прийти добровольно в военкомат.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телемарафона, транслируемого в обязательном порядке на украинском ТВ, заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

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Журналистка поинтересовалась, как создаваемый на Украине реестр военнообязанных поможет снизить число уклоняющихся от мобилизации.

«Государство сможет найти человека даже если его нет в реестре военнообязанных. Есть другие реестры, где в любом случае будет найден ваш цифровой след», – пригрозила чиновница.

Она пафосно заявила, что это «вопрос ценностный».

«И понимание того, что Украину придется защищать каждому из нас. И лучше прийти самому, лучше найти то подразделение, в котором хочешь служить, это можно сделать, и мобилизоваться, собственно, в него. Это наилучший путь», – добавила Калмыкова.