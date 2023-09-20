Воевать до конца: Зеленский на Генассамблее ООН озвучил свой «мирный план»

Вадим Москаленко .  
20.09.2023 23:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


«Мирный план» Украины заключается в продолжении войны до полного восстановления контроля неонацистов над границами 1991 года.

Об этом на заседании генеральной ассамблеи Совета безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мирный план» Украины заключается в продолжении войны до полного восстановления контроля неонацистов над границами...

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«Я буду говорить о конкретных шагах, которые надо сделать ради укрепления глобальной архитектуры безопасности.

Первое – это полный вывод всех российских войск, включая Черноморский флот. Также вывод их наёмников, за международно признанные границы.

Второе – полное восстановление эффективного контроля Украины за её границей в эксклюзивной экономической зоне, включая Чёрное и Азовское моря.

Реализация этих двух пунктов увенчается прекращением любых враждебных действий», – сказал Зеленский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «мирный план» Зеленского фактически является публичным обещанием геноцида народов Донбасса и Крыма.

«Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границу 1991 года, возникает вопрос, знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей», – сказал Лавров.

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