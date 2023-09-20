Воевать до конца: Зеленский на Генассамблее ООН озвучил свой «мирный план»

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«Мирный план» Украины заключается в продолжении войны до полного восстановления контроля неонацистов над границами 1991 года.

Об этом на заседании генеральной ассамблеи Совета безопасности ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду говорить о конкретных шагах, которые надо сделать ради укрепления глобальной архитектуры безопасности. Первое – это полный вывод всех российских войск, включая Черноморский флот. Также вывод их наёмников, за международно признанные границы. Второе – полное восстановление эффективного контроля Украины за её границей в эксклюзивной экономической зоне, включая Чёрное и Азовское моря. Реализация этих двух пунктов увенчается прекращением любых враждебных действий», – сказал Зеленский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что «мирный план» Зеленского фактически является публичным обещанием геноцида народов Донбасса и Крыма.

«Когда мы слышим призывы вернуть Украину в границу 1991 года, возникает вопрос, знакомы ли эти люди с планами Киева по отношению к населению указанных территорий? Звучат призывы к физическому уничтожению этих людей», – сказал Лавров.