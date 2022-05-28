«Воевать нечем. Вся надежда на Ленд-лиз» – киевский военный эксперт

Новости Украины

С 24 февраля российские ракеты нанесли и продолжают наносить очень чувствительные удары по ВПК Украины.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ВПК существенно пострадал после 24 февраля, значительная часть территории сейчас оккупирована, предприятия находятся под угрозой ракетного удара или уже ему подверглись, поэтому ВПК переживает не лучший период. Однако некоторые предприятия уже провели эвакуацию и возобновили производство, и выполняют заказы – как волонтёрских организаций, так и Минобороны», – рассказал Чмут.

В то же время он отметил, что России в среднесрочной перспективе есть, чем воевать, и будет. Противопоставить этому можно только «Ленд-лиз».

«Запасы Украины давно исчерпаны, уничтожены, расстреляны в АТО, в ООС и в этой войне. То есть мы сейчас воюем в основном остатками того, что было от СССР, крохами того, что с 2014 года мы закупили или получили, и в значительной мере тем, что сейчас покупаем или получаем от партнёров», – пожаловался эксперт.

В свою очередь киевский политолог Владимир Фесенко посетовал на то, что Запад тормозит поставки тяжёлых вооружений Украине, так как боятся, что боевые действия могут перекинуться на территорию РФ.

«Сейчас вопрос о предоставлении Украине не только артиллерии, но и РСЗО, очень актуален. Советник руководителя офиса президента Подоляк в своём посте пишет, что русские используют «самое мощное неядерное оружие», речь шла о системе «Солнцепёк», и это аргумент. Это попытка напомнить Западу, что нам сейчас необходима более активная помощь и более качественное оружие. Для защиты, а потом и для контрнаступления. Почему западные политики колеблются, особенно в Европе, но и в США это проявляется, почему есть разрывы в поставках, не так быстро это происходит, в частности, по РСЗО. Они боятся эскалации войны и того, что война может перейти на территорию России. У этих систем дальность может быть до 300 километров, а это может дать возможность бить, например, по тыловым базам, скоплению техники и оружия на российской территории. На Западе множество экспертов считают, что это может вынудить Россию применить в ответ ядерное оружие. А в Европе вообще боятся, что активные поставки тяжёлого вооружения Украине могут привести к тому, что Россия якобы будет рассматривать как участие отдельных стран Запада в боевых действиях против России. И что это может стать основанием для того, чтобы Россия начала боевые действия уже против стран ЕС», – подытожил Фесенко.