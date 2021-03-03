Воевать некому: в ВСУ осталось менее половины обваренных в котлах киборгов

03.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Из Вооруженных сил Украины уволились более половины обкатанных в мясорубке контрактников и масса представителей высшего офицерского состава, участвовавших в конфликте на Донбассе в 2014-15 годах.

Об этом в интервью газете «Факты» заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муженко, в случае обострения ситуации на фронте командовать украинской армией будет некому.

«Я сейчас не готов говорить в абсолютных цифрах, сколько уволено и принято на службу, сколько из них офицеров, имеющих боевой опыт, особенно опыт 2014−2015 годов, потому он отличается от опыта последующих периодов. Тогда была война более маневренная, которая требовала решительности и инициативы. Тот период сформировал профессионалов, способных принимать решения и, самое главное, брать на себя ответственность в любых условиях…

И вот многие офицеры, имеющие именно такой опыт, уволились и увольняются из Вооруженных Сил. Меньше года назад главнокомандующий ВСУ в одном интервью сказал, что «от нас ушли офицеры, которые не воспринимают изменения». Около 30 генералов было уволено. 90 процентов из них имеют боевой опыт 2014−2015 годов…

Поэтому у меня есть опасение: если, не дай Боже, ситуация обострится, много ли из тех, кто сейчас на должностях (не берем самый нижний уровень управления — командир взвода, командир роты, даже командир батальона, а немного выше), смогут взять на себя ответственность принимать сложные решения? И еще. Сегодня осталось порядка 40 процентов (и то я сомневаюсь в этой цифре) контрактников, прошедших начало войны», – признался Муженко.