Воевать нельзя договариваться. «Гарантии безопасности Украины» ставят запятую после первого слова

Новости Украины

То, о чем так долго говорили на Банковой, сегодня стало явью. Офис Зеленского опубликовал проект рекомендаций по гарантиям безопасности Украины, ставший плодом многомесячного мудрствования целой международной комиссии под председательством главного Зе-администратора Ермака и американского дипломата Макфола. Презентовали «киевский договор о безопасности» сам Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Рассмуссен.

Прежде всего, бросается в глаза резко диссонирующее с пафосным названием отсутствие в документе какой-либо конкретики относительно реальных действий стран-гарантов в случае возникновения угрозы украинской безопасности.

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Нет, сами дефиниции проработаны довольно основательно – и что следует понимать под «агрессией», и на что вправе рассчитывать в таком случае Украина, как-то:

«Гарантии должны обеспечить возможность самообороны Украины как для сдерживания вооруженного нападения или акта агрессии, так и – в случае нападения – для защиты суверенитета, территориальной целостности и безопасности Украины. Киевский договор позволит достичь этой цели путем мобилизации необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для обеспечения самообороны Украины. Договор будет состоять из совместного документа о стратегическом партнерстве, подписанного государствами-гарантами и Украиной (а также двусторонних соглашений между Украиной и государствами-гарантами)».

Звучит, как тост за все хорошее, оставляя для стран-гарантов широчайшее поле для маневрирования и расширительного толкования буквально каждой строки. В отличие от, например, Лиссабонского договора НАТО, статья 5 которого четко и без экивоков гарантирует силовое вмешательство Альянса в случае нападения на одного из его членов.

В нашем же случае – что до появления рассматриваемого проекта, что после него, никто воевать непосредственно за Украину не будет. Речь идет лишь о том, что при угрозе Украине гаранты обязуются в кратчайшие сроки начать консультации по украинской теме. Иными словами, статус западных «прокси» предлагается закрепить за украинцами на бумаге.

На это обстоятельство обратил внимание раскритиковавший документ киевский журналист Макс Назаров:

«Гарантии безопасности – это вы вырезаете всё наше ядерное оружие, мы становимся вообще беззащитные, но нейтральные, но вы гарантируете нам мир да благодать. Гарантии даются взамен на что-то. Купил стиралку, получил чек и гарантию на три года (ключевое – купил, дал денег, оплатил гарантию). А что мы предлагаем взамен сейчас? Чем платим? Нет, я серьезно, как должна заработать пятая статья устава НАТО, если нас туда по прежнему не хотят брать?», – посетовал он, добавив, что главная гарантия безопасности – это бюджет на армию и оружие (наше оружие), а не на фиктивные «стены Яценюка».

С другой стороны, в Киеве говорят, что это же не договор о коллективной обороне, а всего лишь гарантии безопасности. Что-то типа зонтика над Незалежной. Зонтика, который предлагается совместно держать США, Великобритании, Канаде, Польше, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также странам Северной, Центральной, Восточной Европы и Прибалтики.

Что еще важно – на десяти страницах договора нет ни единого упоминания о нейтральном или внеблоковом статусе Украины или об отмене ее устремлений в будущем присоединиться к НАТО. Надеюсь, не нужно долго расшифровывать, что это означает, однако тугодумам поясню – фактически на февральские требования Путина, озвученные в качестве целей российской СВО, демонстративно положен увесистый болт.

А ведь, напомню, пресловутый отказ от НАТО вместе с нейтральным статусом рассматривались едва ли не как самое вегетарианское и компромиссное из российских условий. Единственное, по которому, если верить мартовским и апрельским реляциям российских переговорщиков, у сторон наблюдалось какое-то подобие прогресса и сближения позиций.

По сути, если Запад подмахнет эту бумажку, тем самым будет захлопнуто даже теоретическое окно возможностей для российско-украинского компромисса на условиях, позволяющих Москве хоть как-то сохранить лицо. Потому что понятно, что по остальным пунктам Киев будет – ни в какую, а Запад его в этом всецело поддержит. Так что принятие этих гарантий безопасности будет означать безальтернативность западного курса на дожимание и капитуляцию России.

Эти подозрения укрепляются при рассмотрении еще одного положения договора, презентованного Ермаком и Рассмуссеном. Речь идет о запрете странам-гарантам снимать санкции с России, пока она не возместит ущерб Украине. Другими словами, идея с репарациями, с которой носятся киевские Шмыгали и Малюськи не только не снята с повестки дня, но и четко зафиксирована в обязывающем Запад документе.

И это – еще один аргумент для российских желающих разойтись краями с супостатом. Увы, этот номер не выйдет, России – либо побеждать, либо платить и каяться. Третьего не дано.

Комментарий думского главного по иностранным делам Леонида Слуцкого говорит о том, что в Москве, как минимум, осознают вышеизложенное обстоятельство:

«Проект «Киевского соглашения по безопасности» – это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме. Абсолютно все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским, закрепить санкционное давление на нашу страну. Иными словами, на деле ни о какой безопасности в целом речи и не идет».

И да, про «накачку вооружениями». Этот пункт там тоже есть. Четко и недвусмысленно говорится о том, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.

«Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционным механизмов. Мы должны сделать так, чтобы лозунг «Можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Гарантии безопасности направлены на то, чтобы помочь нам создать такую мощь», – бодро заявил Андрей Ермак на презентации документа.

Еще один нехороший звоночек для России, буквально реквием по целям и задачам СВО – это прописанный в договоре пункт о том, что гарантии безопасности распространяются на всю территорию Украины в рамках международно признанных границ. Да, вы не ослышались – по состоянию на 1991 год. И это означает, что Запад дает Киеву добро жать до упора, требуя отдать не только Херсон или Донбасс, но и Крым. Так что признание статуса полуострова, как и независимости ЛДНР тоже не могут быть предметом переговоров с Москвой.

Отдельный привет «демилитаризации Украины» – проект предусматривает отказ гарантов от попыток ограничивать численность или мощность ВСУ и других вооруженных формирований Незалежной, как и перечень находящихся в их распоряжении ворружений, что открывает возможность отправлять на берега Днепра хоть баллистические ракеты – при необходимости, разумеется. А необходимость будут определять в западных столицах.

Украине также дается право держать большие силы теробороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу. Более того, предусмотрено привлечение к участию в теробороне всех гражданских украинцев возрасте от 18 лет – «по образцу стран с обязательным военным призывом».

В числе других интересных мер по обеспечению украинской безопасности – соглашение о поставке Украине современных систем ПВО/ПРО, заключение двусторонних региональных соглашений по безопасности в Черном море с Турцией, Румынией и Болгарией, подготовка и проведение военных учений на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.

Реакция подавляющего большинства предполагаемых гарантов пока что неизвестна. На момент когда писались эти строки, на реприманд Ермака с Рассмуссеном отреагировали только в Анкаре. Там заявили, что знакомы с украинским проектом, но обсуждения по нему пока не велись.

Тем не менее, бывших генсеков НАТО не бывает. И это обстоятельство – я имею в виду участие в презентации Рассмуссена – дает основания предполагать, что презентованный в Киеве договор в общем и целом отражает позицию западных кураторов Незалежной. Разве что возможны какие-то разночтения в деталях.

Для России же это знак того, что мирно соскочить с украинской темы ей не дадут в любом случае. Так что коридор решений станет еще уже.