Новости Украины

Россия начала воевать по-настоящему. Интересно, что русский массированный удар по украинской энергетике привёл к меньшему количеству жертв (12 убитых согласно заявлению Зеленского), чем какой-нибудь «рядовой» обстрел украинцами Донецка.

Как видим, руководство России и сейчас старается минимизировать жертвы – удары наносятся по энергетике, объектам военного управления и связи. Поражены две теплоэлектростанции в Киеве и одна во Львове, целый ряд объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине.

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Пропал свет в областных центрах «незалежной», вплоть до цитадели русофобии – Львова. Этот западный город остаётся без электричества дольше всего. Правда, градоначальник Андрей Садовой обещает, что свет вернут уже ночью. А жаль. Крым вот в 2014-м в условиях поздней осени сидел почти пару недель. Можно было бы и Львову повторить этот опыт.

А это украинский юмор времен блэкаута в Крыму

Лишение вражеского государства электроэнергии – это необходимый шаг для дезорганизации его военной машины. Без электричества нет связи. Без электричества крайне затруднено движение по железной дороге. И даже обслуживание автотранспорта требует намного больше времени – насосы автозаправок прекращают работу. Ну, и конечно, жизнь в современных городах крайне затруднена – без тока перестает работать не только городской транспорт, парализуются трамваи, троллейбусы и метро. Отключается связь, отопление, и водопровод. А, значит, и канализация. То есть, при условии достаточно продолжительного отсутствия электричества город превращается в ловушку, из которой нужно бежать. Кстати, бежать украинцам есть куда – Еврокомиссия продлила на год программу поддержки беженцев Украины.

Шокированные украинцы уже ужасаются, что будет, если подобный удар будет нанесён в зимний период. А ведь так и будет… Так что, можно сказать, что Киев и Львов на себе ощутили, как жили люди в Донецке и Луганске в период обстрела их украинцами…

Теперь о международных последствиях.

Массированный ракетный удар по украинской энергосистеме – это решительный шаг. Которого, на самом деле, не хватало. Это означает, что руководство России твердо решило идти до победы, вместо сколь бесконечных, столь же и бессмысленных попыток договориться с коллективным Западом.

Уже сегодня европейские структуры, кроме решения о продолжении поддержки миллионов украинских беженцев (в основном, беженок, потому что мужчин с Украины не выпускают), поставили вопрос о тотальный санкциях против России, вплоть до запрета гражданам России покупать что-либо в странах ЕС.

Европа в шоке не только от того, что Кремль перешёл к более решительным шагам. Но и от того, что там прекрасно понимают, что разрушение украинской энергосистемы ощутимо ударит по европейской экономике и по европейской энергосистеме. В наследство от СССР Украине остались мощности по генерации электроэнергии, которые превышали нужды бывшей УССР. Киев продавал эти излишки на Запад. С учётом потери Украиной крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, удары по украинской энергосистеме уже привели к тому, что Киевский режим заявил о прекращении поставок электричества в ЕС. А значит, потребность (и цена!) электроэнергии в Европе вырастет, и усилится экономическая зависимость Евросоюза от… России!

То есть, Европа оказывается меж двух огней – с одной стороны, политический курс на поддержку Украины, с другой – экономическая зависимость от России. Придется выбирать что-нибудь одно, но перспектива вымерзать зимой за поддержку Украины европейскому бюргеру точно не понравится.

И о военной логике.

То, что возможно не все запланированные цели поражены – это, на самом деле, рядовая ситуация. Не все ракеты и ударные БПЛА долетают, кое-что все-таки сбивает украинская ПВО. Да, ракеты стоят денег, но удары по украинской инфраструктуре берегут жизни русских солдат, и, в отличие от неприятных новостей о потерях, являются однозначно мотивирующими для народа России.

Массированные удары по инфраструктуре напрямую не уничтожают украинские военные формирования. Но они парализуют (или при крайней мере затрудняют) логистику и систему управления ими. А значит, облегчают боевую работу наших войск. О важности и эффективности ракетных ударов в современной войне писал новый командующий, генерал Суровикин, ещё в 2018 году.

Естественно, одного удара 10 сентября мало для того чтобы уничтожить энергосистему Украины. Киев уже задействует резервные мощности и восстанавливает энергоснабжение там, где может. Ракетный удар 10 октября можно будет назвать действительно успешным только тогда, когда применение ракет по инфраструктуре станет систематическим. Поэтому, ждем новых ударов!