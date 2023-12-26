«Воевать пойдут все» – в ВСУ обещают украинцам, что 2024 год будет хуже всех предыдущих

Вадим Москаленко.  
26.12.2023 19:08
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Поскольку поток добровольцев закончился, решить проблему нехватки людей на фронте поможет только тотальная мобилизация.

Об этом в эфире телеканала «Днепро ТВ» заявил начальник службы авиации 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку поток добровольцев закончился, решить проблему нехватки людей на фронте поможет только тотальная мобилизация....

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«С началом войны мне казалось нормальным, что города живут нормальной мирной жизнью, мне это даже нравилось. Потому что всё-таки на фронте мы ради этого и встали на защиту нашей страны. Но спустя почти два года – то, что я вижу сейчас, меня очень сильно разочаровывает. Города живут мирную жизнь, у них нет прилётов, разве что иногда. В кафе, барах и ресторанах по вечерам полная посадка, люди живут так, будто и нет войны.

И очень шокирует то, что никто не хочет идти воевать, никто не хочет защищать нашу страну. Поток добровольцев почти закончился, их уже почти нет. А наша мягкая принудительная мобилизация не даёт такого эффекта и столько людей, сколько нам необходимо», – пыхтел Самовар.

Он подчеркнул, что дальше будет только тяжелее.

«Украинцам надо готовиться к тотальной мобилизации, тренироваться. Готовиться к холодной и плохой зиме, это тоже так.

И 2024 год будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые. Это мне так кажется, исходя из того, что я наблюдаю вокруг», – резюмировал укро-офицер.

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