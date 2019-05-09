«Воевать против своего – преступление» участник «Бессмертного полка» в Киеве

09.05.2019, Киев, Игорь Петров

В Киеве прошла акция «Никто не забыт, ничто не забыто» которая раньше называлась «Бессмертный полк» и которую журналисты во время прямых эфиров тв-каналов по прежнему именовали именно “Бессмертным полком”. Несколько десятков тысяч человек во главе с лидерами Оппоблока и партии “Наши” Вадимом Новинским и Евгением Мураевым прошли от метро «Арсенальная» к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Участники шествия скандировали «Фашизм не пройдёт» и несли фотографии своих родственников-ветеранов и плакаты «Никто не забыт, ничто не забыто», «Мы помним великий подвиг наших дедов» и другие.

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«Я – участник Великой Отечественной Войны. Я не могу забыть своих трех братьев, двух племенников, погибших здесь, на Украине», – сказал корреспонденту «ПолитНавигатора» участник акции Сергей Полухин. Он рассказал, что в селе, возле которого был убит одни из его братьев, установлен памятник погибшим воинам.

«Памятники уничтожать не надо, пусть стоят. Тот, кто забыл своих родителей, тот и свое имя забудет. Воевать против своего – преступление», – подчеркнул он.

О степени массовости акции свидетельствуют фото и видео, снятые очевидцами и выложенные в интернет.



