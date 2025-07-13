«Воевать с Россией будут даже наши внуки» – мэр-галичанин

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Западная Украина будет продолжать воевать с Россией даже после подписания мирного договора. Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы думаете, у нас с русскими за сколько десятилетий или столетий могут восстановиться какие-то коммуникации? Как будет происходить эта трансформация отношений? Реально ли их будет простить? И опять же, должно быть какое-то возмещение материальное?» – спросила ведущая.

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«Эта война будет в тот или иной способ продолжаться. Наши дети и, возможно, наши внуки будут это чувствовать. Пока есть эта российская имперскость, а она все века была, то мне кажется, что мы с ними ближайшую перспективу ничего не будем иметь. Даже если будет какой-то мирный договор, другим способом война будет продолжаться», – пообещал Марцинкив.