Воевать за Украину соглашается все меньше – литовский наемник

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Литва, Украина


Все меньше литовцев приезжают добровольцами и вливаются в ряды ВСУ и различных формирований.

Об этом в эфире видеоблога «Delfi Литва» заявил боевик признанного экстремистским «Белорусского добровольческого корпуса», литовец Эрнестас Ругинис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все меньше литовцев приезжают добровольцами и вливаются в ряды ВСУ и различных формирований. Об...

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«Если сравнить в начале войны и сейчас, то литовцев прям единицы приезжают, и то многие не говорят где-то публично, что они приехали. Или к каким-то нашим комьюнити присоединяются, что я там литовец такой-то, воюю, например, в «Азове» [запрещенная в России террористическая организация], помогите, чем-то, – такого нет.

Чаще всего мы узнаем, что какой-то литовец ранен от третьих лиц. То есть нам говорят, что вот, есть литовец, он ранен, надо ему помочь. А у него спрашиваешь, сколько ты воюешь? – Ну, я воюю два года. Я говорю: «Почему до этого ни с кем не сконтактировался?» Он говорит: «А я не хотел».

Наемник подчеркивает, что те, кто уже принимал участие в конфликте на стороне Украины, вернувшись в Литву, не находят себе занятия и возвращаются назад.

«Потому что в Литве нечего делать. Официально Литва не воюет, поэтому мы тут как добровольцы-комбатанты», – резюмировал он.

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