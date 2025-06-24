Воевать за Украину соглашается все меньше – литовский наемник

Все меньше литовцев приезжают добровольцами и вливаются в ряды ВСУ и различных формирований.

Об этом в эфире видеоблога «Delfi Литва» заявил боевик признанного экстремистским «Белорусского добровольческого корпуса», литовец Эрнестас Ругинис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если сравнить в начале войны и сейчас, то литовцев прям единицы приезжают, и то многие не говорят где-то публично, что они приехали. Или к каким-то нашим комьюнити присоединяются, что я там литовец такой-то, воюю, например, в «Азове» [запрещенная в России террористическая организация], помогите, чем-то, – такого нет.

Чаще всего мы узнаем, что какой-то литовец ранен от третьих лиц. То есть нам говорят, что вот, есть литовец, он ранен, надо ему помочь. А у него спрашиваешь, сколько ты воюешь? – Ну, я воюю два года. Я говорю: «Почему до этого ни с кем не сконтактировался?» Он говорит: «А я не хотел».