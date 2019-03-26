Выборы
//exit;
26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Украина
Просмотров:

Воевавшего на стороне ДНР чешского десантника на родине судят за терроризм

Областной суд в чешском городе Пардубице во вторник приступил к рассмотрению дела военнослужащего, обвиняемого в терроризме из-за участия в боевых действиях на стороне ДНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об эиом сообщает чешское издание Novinky.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, 35-летний Эрик Эшту, член воздушно-десантного батальона Вооруженных сил Чехии, заявил, что отправился на Украину, “чтобы попутешествовать, а фотография в форме сепаратистов и с оружием была сделана на память”.

Согласно обвинительному заключению, весной 2015 года Эшту не только занимался охраной окопов в течение трех недель, но и “выполнял работы по уходу за оружием для сепаратистов. Кроме того, сообщается, что обвиняемый участвовал в бомбардировке позиций “противника”.

“Это могло привести к травмам или смерти граждан Украины, в частности”, – сказал прокурор.

Всего прокуратура Чехии расследует участие не менее 10 граждан мстраны в боевых действиях на стороне Л/ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть