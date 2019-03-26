Воевавшего на стороне ДНР чешского десантника на родине судят за терроризм
Областной суд в чешском городе Пардубице во вторник приступил к рассмотрению дела военнослужащего, обвиняемого в терроризме из-за участия в боевых действиях на стороне ДНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об эиом сообщает чешское издание Novinky.
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Так, 35-летний Эрик Эшту, член воздушно-десантного батальона Вооруженных сил Чехии, заявил, что отправился на Украину, “чтобы попутешествовать, а фотография в форме сепаратистов и с оружием была сделана на память”.
Согласно обвинительному заключению, весной 2015 года Эшту не только занимался охраной окопов в течение трех недель, но и “выполнял работы по уходу за оружием для сепаратистов. Кроме того, сообщается, что обвиняемый участвовал в бомбардировке позиций “противника”.
“Это могло привести к травмам или смерти граждан Украины, в частности”, – сказал прокурор.
Всего прокуратура Чехии расследует участие не менее 10 граждан мстраны в боевых действиях на стороне Л/ДНР.
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