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В украинскую столицу вернулся выпускник истфака КНУ им. Шевченко Михаил Максиян в денацифицированном виде.

Об этом сообщили на странице университета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учебном заведении уточнили, что Максиян в прошлом году закончил обучение и вступил в ряды Сил специальных операций ВСУ в звании прапорщика. Отмечается, что буквально накануне погибший возвращался в университет, чтобы забрать диплом.

«Как-то не хочется признавать тот факт, что это была последняя встреча с Михаилом. Спасибо за верность, смелость и подлинность», — скорбят в КНУ.

Максиян был в составе оккупационных группировок ВСУ, зашедших на Херсонщину, после того, как оттуда вышли российские войска.

«Добрый, приветливый, искренний. Но, к сожалению, 200-й. Его сердце остановила вражеское оружие. Наши детки делали им подарки. Они девушкам отблагодарили сладостями», – причитает на своей странице один из горюющих херсонских «ждунов» Александр Карась.