Воеводинские сепаратисты собрались «противостоять режиму Вучича» единым фронтом

02.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Политические силы, ранее выступавшие за отделение автономного края Воеводина от Сербии, объединились для того, чтобы принять участие в местных, региональных и парламентских выборах.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В первый день февраля политические партии Воеводины, выступающие с разной степени токсичности сепаратистскими и рационалистскими идеями – от требований предоставления автономному краю статуса республики в составе Сербии до полной независимости от Белграда, подписали соглашение.

Согласно документу, в составе единого «Воеводинского фронта» они намерены участвовать в выборах всех уровней, которые пройдут в Сербии в апреле этого года – в муниципальных, региональных и парламентских.

«Мы считаем, что единственный реальный и возможный способ противостоять нынешнему режиму Александра Вучича – это пойти на выборы, – заявил новоизбранный координатор «ВФ» Боян Костреш. – Наша цель – попытаться составить единый список со всеми организациями в Белграде и центральной Сербии, которые придерживаются тех же ценностей, что и мы, и кто может способствовать общему результату».

Под «теми же ценностями» Костреш, по его словам, подразумевает «гражданскую, демократическую, модернистскую, проевропейскую и децентралистскую альтернативу».

Что характерно, сам новоиспеченный координатор, этнический венгр, является вице-президентом Лиги социал-демократов Воеводины, возглавляемой таким известным лицом воеводинского сепаратизма и сербского либерализма, как Ненад Чанак.

Ненад Чанак

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, тот открыто заявлял, что «без независимой Воеводины, не будет мира на Балканах». И право родного края на отделение от Сербии он обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами».

Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Путина и Россию.

Недавний скандал с его участием произошел в тот же день, когда был образован «Воеводинский фронт»: Чанак опубликовал видео, на котором якобы участникам протестных литий в Черногории платили деньги за это. Впоследствии выяснилось, что ролик запечатлел момент, как люди покупали билеты на футбольный матч у перекупщиков.

Автономный край Воеводина объединяет сербские земли, долгое время находившиеся под властью Австро-Венгрии и воссоединившиеся с Сербией только после поражения Габсбургов в Первой мировой войне – в 1918 году.

После победы в 1945 году коммунистов в Югославии и образования СФРЮ, новые власти по образу СССР, из-за боязни возрождения «великодержавного шовинизма» начали формировать национальные образования, чего не избежала и Воеводина, которую, впрочем, оставили в составе Сербии, но с автономным статусом.

На сегодняшний день в Воеводине проживают представители более двадцати национальностей – венгры, словаки, хорваты, русины и другие, но сербы при этом составляют около 67% населения. При этом, как и русские в РФ, не имеют в автономном крае собственного статуса, которым обладают этнические меньшинства. Край имеет собственное правительство, парламент, банк и бюджетно-налоговую политику.

пропагандистский ролик Лиги социал-демократов Воеводины о том, что краю нужно использовать не сербский, а собственный флаг

Помимо находящихся в мейнстриме сепаратистских партий, в Воеводине действует радикальная организация «Молодая Воеводина», которая проводит различные «партизанские» акции: расписывает улицы, памятники и мосты сепаратистскими граффити, уничтожает граффити сербского патриотического содержания.