Воинские части ВСУ массово отключают от света из-за миллионных долгов

01.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Текущая задолженность воинских частей Вооруженных сил Украины за электроэнергию составляет 4,2 млн грн, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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Так, обеспечение электрической энергией военных подразделений Вооруженных сил Украины, дислоцированные на территории Луганской области осуществляется на основании заключенных договоров ООО “Энера Схид”.

“В настоящее время текущая задолженность военных частей Вооруженных сил Украины перед ООО “Энера Схид” составляет 4,2 млн грн, которая будет погашена в соответствии помесячной росписи ассигнований в начале августа в полном объеме.

Проведение расчетов за потребленные коммунальные услуги и энергоносители военными частями Вооруженных сил Украины в районе проведения ООС является приоритетным направлением, Министерство обороны Украины своевременно производит оплату в соответствии с помесячной росписи ассигнований”, – отметили в министерстве.

В Минобороны также отметили, что во время совместного совещания с руководством “Энера Схид” была достигнута договоренность о порядке погашения текущей задолженности и недопущения отключений военных частей Вооруженных сил Украины.