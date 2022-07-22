Воинское сословие или ЧОП: чем заняты российские казаки во время операции на Донбассе

22.07.2022  15:07 (Мск), Москва
Максим Измайлов.  
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Дзен, Россия, Спецоперация


Эстафета огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в Дальнереченске прошла под тщательной охраной казаков Иманской станицы Уссурийского казачьего войска.

В обеспечении общественного порядка и безопасности дорожного движения, помимо казаков, участвовали сотрудники полиции, члены добровольной народной дружины ДГО и представители частных охранных предприятий (ЧОПов). Всего было задействовано более полусотни человек.

Эстафета огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» в Дальнереченске прошла под тщательной охраной...

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В сложное для страны время, когда Отчизна остро нуждается в героях и защитниках на передовой в Донбассе, потомки бравых казаков, видимо, решили разменять добытый боевой доблестью и подвигами предков статус воинского сословия на формат охранной организации в тылу.

Из 165 тысяч реестровых казаков 12 войсковых обществ, включая два округа, Балтийский и Санкт-Петербурга, за пять месяцев проведения СВО на фронт ушло лишь 5 тысяч добровольцев.

Демонстративная отсидка в тылу, уклонение от выполнения долга по охране государственных устоев, единства и целостности страны, сохранения ее подлинного суверенитета спровоцировала шквал критики в адрес сословия.

Эксперты отмечают, что современное казачество все чаще отдает предпочтение реконструкциям и фестивалям вместо реальных сражений, которые действительно свидетельствовали бы о желании сохранить традиции предков.

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