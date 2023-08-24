Воинственные заявления загнали Зеленского в угол

Олег Кравцов.  
24.08.2023 09:22
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Новый информационный фон подготавливает общественное мнение на Западе к изменению политической риторики и разговорам о неизбежности дипломатического урегулирования

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Новый информационный фон подготавливает общественное мнение на Западе к изменению политической риторики и разговорам...

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«Серьезная критика контрнаступления и дальнейшей поддержки Украины — это подводка к обсуждению каких-либо мирных инициатив. С другой стороны, эти так называемые инициативы априори неприемлемы для России. В любом случае очевидно, что поддержка со стороны Запада будет сокращаться, а новые формулировки позволят легче обосновать такого рода решения», – сказал Денисов «Известиям».

Отмечается, что к уменьшению информационной поддержки со стороны Запада привели в том числе данные президентом Украины амбициозные обещания, с которыми сильно расходится реальность.

Эксперт считает, что смещение акцентов в СМИ — следствие сделанных украинским президентом заявлений.

«Зеленский своей риторикой загнал себя в угол. Сверхамбициозные планы и необоснованные ожидания от контрнаступления одновременно создали огромный пласт националистической оппозиции внутри страны и не оставили ему путей к отступлению в общении с западными партнерами. Все ждали успех, а на деле усилия закончились ничем», – резюмировал Денисов.

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