Воинственный укр: «Новые территории должны стать для русских Бермудским треугольником»

Вадим Москаленко.  
29.09.2024 20:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Д.Б., Дзен, Русофобия, Украина


Потерянные после 2014 года украинские территории должны стать непригодными для русских и постоянно обстреливаться дальнобойными дронами.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потерянные после 2014 года украинские территории должны стать непригодными для русских и постоянно обстреливаться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Наше командование могло бы взять эту математику и профинансировать уничтожение врага. Территория у нас максимум 300 км, хоть до Севастополя, хоть весь Донбасс. Это перекрывается дальнобойными дронами до 300 км, такой дрон стоит 15 тысяч долларов. Мы можем своими деньгами, деньгами, которые даёт нам Запад уничтожить всё, что находится на оккупированных территориях. Но мы почему-то этого не делаем, у нас другой план.

Вместо плана «бермудский треугольник», когда всё, что заходит на украинскую территорию, немедленно исчезает, пропадает вместе с желанием россиян идти на эти территории, вместо этого у нас какие-то планы вступления куда-то. Вот, давайте мы вступим, возьмите нас в НАТО, в ЕС, возьмите в «НАТО вне НАТО», в «ЕС вне ЕС», куда-то нас возьмите. Зачем – непонятно», – сказал Себастьянович.

По его мнению, это тупиковый путь.

«Уже понятно, что с такими схемами налоговыми, контрабандой, с этой дырой, которая здесь, экономическая, финансовая, фискальная, монетарная – никто никуда нас никуда не возьмёт!  Это же мы должны войти в какое-то единое экономическое пространство, а тут дыра. Надеяться мы можем только на себя, и Запад, давая нам столько денег, по 40 млрд. в год, как бы намекает: ребята, мы вам даём больше, чем тратит Россия на вас на войну. Уничтожьте россиян! То есть вот это вот – план победы украинского народа. Взять и уничтожить всех, кто зашёл на нашу территорию», – разглагольствовал воинственный укр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть