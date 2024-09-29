Воинственный укр: «Новые территории должны стать для русских Бермудским треугольником»

Потерянные после 2014 года украинские территории должны стать непригодными для русских и постоянно обстреливаться дальнобойными дронами.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше командование могло бы взять эту математику и профинансировать уничтожение врага. Территория у нас максимум 300 км, хоть до Севастополя, хоть весь Донбасс. Это перекрывается дальнобойными дронами до 300 км, такой дрон стоит 15 тысяч долларов. Мы можем своими деньгами, деньгами, которые даёт нам Запад уничтожить всё, что находится на оккупированных территориях. Но мы почему-то этого не делаем, у нас другой план.

Вместо плана «бермудский треугольник», когда всё, что заходит на украинскую территорию, немедленно исчезает, пропадает вместе с желанием россиян идти на эти территории, вместо этого у нас какие-то планы вступления куда-то. Вот, давайте мы вступим, возьмите нас в НАТО, в ЕС, возьмите в «НАТО вне НАТО», в «ЕС вне ЕС», куда-то нас возьмите. Зачем – непонятно», – сказал Себастьянович.