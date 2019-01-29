29.01.2019, Донецк, Александр Гусар

В рядах ВСУ, наряду с незначительным снижением употребления алкоголя, значительно выросло употребление украинскими военнослужащими наркотиков.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что высшие должностные лица украинских вооруженных формирований не раз заявляли о повышении качества поставляемого в зону боевых действий «биологического материала», а также об уменьшении процента алкозависимых военнослужащих по сравнению с 2014-2015 годами.

«В какой-то мере Полторак, Муженко и Наев правы. Уменьшение количества алкоголиков в рядах украинских вооруженных формирований есть, но очень незначительное. Однако в последнее время наблюдается тенденция перехода украинских боевиков на более эффективные средства изменения состояния сознания. К примеру, наркотические вещества, которые массово поставляются в зону боевых действий украинскими волонтерами в обмен на оружие и боеприпасы», – рассказал Даниил Безсонов.

Наиболее тяжелая ситуация, по его словам, сложилась в 58-й мотопехотной, 128-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригадах ВСУ.

«В этих вооруженных формированиях на наркотиках «сидят» до восьмидесяти процентов военнослужащих, занимающих оборону на передовых позициях. Находясь в абсолютно неадекватном состоянии, наркозависимые боевики ежедневно обстреливают населенные пункты республики», – добавил представитель оборонного ведомства.

По его словам, в данных формированиях также было отмечено резкое увеличение случаев суицида и небоевых потерь в результате внутренних конфликтов.