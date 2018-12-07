07.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Общество, Происшествия, Украина
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«Воины света» унижают и истязают мирное население Донбасса

Украинские военнослужащие намеренно издеваются над мирными жителями Донбасса и создают предпосылки к несчастным случаям при пересечении ими пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


По его словам, украинскими военными продолжают проводиться мероприятия, направленные на унижение достоинства жителей Донбасса, а также создаются предпосылки к несчастным случаям при пересечении ими пунктов пропуска на линии разграничения.

«Вчера, после закрытия украинской стороной КПВВ «Горловка–Майорск», в нейтральной зоне остались 20 транспортных средств гражданского населения из-за искусственно созданных оккупантами очередей», – сообщил Эдуард Басурин.

При этом он указал на факт издевательства украинских военных над мирными жителями ДНР.

«Украинские боевики оскорбляют и шантажируют переходящих граждан с нашей стороны, обыскивают их машины и заставляют раздеваться на холоде, не обращая внимания на мороз и ветер. Мы призываем международных наблюдателей, повлиять на украинскую сторону, которая истязает мирное население на холоде, грубо нарушая права и свободы гражданского населения», – заявил представитель оборонного ведомства.

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