«Воины света» унижают и истязают мирное население Донбасса

07.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украинские военнослужащие намеренно издеваются над мирными жителями Донбасса и создают предпосылки к несчастным случаям при пересечении ими пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



По его словам, украинскими военными продолжают проводиться мероприятия, направленные на унижение достоинства жителей Донбасса, а также создаются предпосылки к несчастным случаям при пересечении ими пунктов пропуска на линии разграничения.

«Вчера, после закрытия украинской стороной КПВВ «Горловка–Майорск», в нейтральной зоне остались 20 транспортных средств гражданского населения из-за искусственно созданных оккупантами очередей», – сообщил Эдуард Басурин.

При этом он указал на факт издевательства украинских военных над мирными жителями ДНР.

«Украинские боевики оскорбляют и шантажируют переходящих граждан с нашей стороны, обыскивают их машины и заставляют раздеваться на холоде, не обращая внимания на мороз и ветер. Мы призываем международных наблюдателей, повлиять на украинскую сторону, которая истязает мирное население на холоде, грубо нарушая права и свободы гражданского населения», – заявил представитель оборонного ведомства.