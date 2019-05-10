10.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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«Воины света» забили насмерть мирного жителя Донбасса

Двое украинских военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на мирного жителя прифронтовой Авдеевки. В результате полученных побоев мужчина скончался.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«6 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двое побратимов из 20-го батальона 93-й бригады совершили разбойное нападение на мирного жителя Авдеевки. Мужчина оказал сопротивление, за что был избит.  В состоянии комы доставлен в городскую больницу, где скончался, не приходя в сознание», – рассказал Даниил Безсонов.

Он добавил, что по данному факту военной службой правопорядка ведется разбирательство и организованы поиски причастных.

«Известно, что один из преступников, узнав о гибели своей жертвы, покинул расположение 93-й бригады. Командир Брыжинский, с целью снятия с себя дисциплинарной ответственности и скандала вокруг бригады, принял решение уволить указанного военнослужащего задним числом», – сообщил представитель оборонного ведомства.

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