«Воины света» забили насмерть мирного жителя Донбасса

10.05.2019, Донецк, Александр Гусар

Двое украинских военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на мирного жителя прифронтовой Авдеевки. В результате полученных побоев мужчина скончался.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«6 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двое побратимов из 20-го батальона 93-й бригады совершили разбойное нападение на мирного жителя Авдеевки. Мужчина оказал сопротивление, за что был избит. В состоянии комы доставлен в городскую больницу, где скончался, не приходя в сознание», – рассказал Даниил Безсонов.

Он добавил, что по данному факту военной службой правопорядка ведется разбирательство и организованы поиски причастных.

«Известно, что один из преступников, узнав о гибели своей жертвы, покинул расположение 93-й бригады. Командир Брыжинский, с целью снятия с себя дисциплинарной ответственности и скандала вокруг бригады, принял решение уволить указанного военнослужащего задним числом», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости