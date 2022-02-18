Вой сирен и большие очереди – МЧС ДНР публикует телефон горячей линии

18.02.2022  20:18 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В городах и посёлках Донецкой Народной Республики продолжается массовая эвакуация граждан.

Об этом сообщают в местных СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В городах и посёлках Донецкой Народной Республики продолжается массовая эвакуация граждан. Об этом сообщают...

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Организована централизованная эвакуация людей – десятки автобусов принимают пассажиров и вывозят их в Россию. Эвакуируют в первую очередь детей, женщин и стариков.

Приоритет отдают детям из интернатов и прочих подобных учреждений – их эвакуируют централизованно, никакой паники и неразберихи не наблюдается.

Тем не менее, многие жители Донбасса не собираются покидать Родину.

Однако многие покидают территорию республики самостоятельно, в связи с чем на автозаправочных станциях и возле банкоматов образовались длинные очереди.

Эвакуацию также сопровождал вой тревожных сирен, которые были включены в городах ДНР и ЛНР.

В МЧС ДНР сообщили, что по вопросам эвакуации работает «горячая линия» по телефонам: 342-69-99 и 071-342-69-99.

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