«Войдет в историю миротворцем». Додон объяснил Байдену, кто такой Путин

25.03.2021, Москва, Елена Острякова

Бывший президент Молдовы Игорь Додон осудил президента США Джо Байдена за скандальные высказывания в адрес российского коллеги. Он также высоко оценил роль президента РФ Владимир Путина в современной политике.

Эти заявления Додон сделал в эфире телеканала NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда даются такие оценки, это, как минимум странно. Я считаю Путина миротворцем. Не буду сейчас давать оценки американцам – эксперты говорили о том, что они делали, делают, как лезут везде и получили ответку – протесты в Капитолии. Демократия, которую они сеют везде, “вернулась домой”.

Владимир Владимирович войдёт в историю как миротворец. В Сирии истребление христиан остановил. Благодаря Путину тяжело, но остановилось в Карабахе. Я считаю, что он достоин звания миротворца на своём веку. Не потому, что он мой знакомый. Это реальность. А то, что кто-то делает, чтобы показать себя геополитически более сильным – сильный лидер никогда не опустится до таких высказываний.

Сильные люди обычно более скромные и не хотят становиться выше в глазах общественности за счёт того, что хотят кого-то опустить», – сказал Додон.

Напомним, что никто из политиков СНГ не отважился дать комментарий по поводу оскорбления Байдена. Лидер союзной Белоруссии Александр Лукашенко тоже отмолчался. Лишь спустя несколько дней он пошутил о том, что уйдет на пенсию, чтобы не падать на ступеньках.