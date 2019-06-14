Войдя в Косово, сербы столкнутся с американцами

14.06.2019, Москва, Елена Острякова

Россия, США и Евросоюз должны выработать конкретную формулу, которая позволит Сербии взаимодействовать с Косово, не признавая его де-юре.

Об этом в интервью «Известиям» заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сербия может, например, не идти на полномасштабное признание, разрешив принятие Косово в ООН или другие международные организации», — сканзар Искендеров.

Если же сербские вооруженные силы войдут в Косово они столкнутся силами НАТО и США, полагает эксперт.

При этом американская сторона способна умерить радикальные и националистические настроения руководства в Приштине и заставить косоваров отказаться от дальнейших провокаций. По мнению Петра Искендерова, обнадеживает тот факт, что нынешняя администрация президента США, кажется, не заинтересована в воплощении в жизнь теории «управляемого хаоса», которой придерживались предыдущие главы Белого дома, и занимает более прагматичный подход к балканской проблематике.

Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость. Однако Сербия этот факт не признает, продолжая считать край своей автономией. Это также подтверждается резолюцией СБ ООН 1244. С другой стороны, 22 июля 2010 года международный суд ООН признал, что провозглашение независимости Косова не противоречит нормам международного права. По состоянию на 27 февраля 2017 независимость Косово признали 114 стран-членов ООН. В то же время суверенитет Косово не признает цедый ряд стран, включая Россию, Индию и Китай, а также пять стран Евросоюза: Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия.