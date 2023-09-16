Война-2032. Немецкие генералы собираются воевать, пока Украина не станет пустыней

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«Оптимистические» вангования для Украины пришли с берегов Рейна. Немцы настолько «любят» Незалежную, что пророчат ей кровопролитную девятилетнюю войну на ее же территории. Именно так стоит понимать свежее и весьма скандальное заявление генерал-майора Бундесвера, главы ситуационного центра по Украине в Минобороны ФРГ Кристиана Фройдинга, по словам которого Бундесправительство и Бундесвер ожидают, что война на Украине продолжится до 2032 года.

«Мы готовы сделать время нашим союзником, а не союзником Путина», – сказал Фройдинг, выступая на «Ялтинской европейской стратегии» фонда украинского олигарха Виктора Пинчука. По словам генерала, власти и военные Германии настраиваются на долгую войну и готовы предоставлять Киеву долгосрочную поддержку.

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Выступающий – в прошлом помощник министра обороны ФРГ и помощник небезызвестной Урсулы фон дер Ляйен, – уточнил: победой Украины может считаться лишь выход на границы 1991 года с отвоеванием всех ныне вошедших в состав РФ территорий.

«Поддержка Украины должна работать даже лучше в будущем. Нам придется лучше координироваться и ускорить выделение помощи до достижения полной победы», — цитирует Фройдинга австрийское издание Express.

Вторит генералу и канцлер Шольц, по словам которого уже оказанная Украине военная помощь для Германии сопоставима с ее участием в операции НАТО «Союзная сила» в Югославии в 1999 году, поскольку тогда Берлин впервые в современной истории использовал в такой ситуации собственное вооружение.

«Практически первым решением, которое мне затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие в миротворческой миссии в Югославии, которая представляла собой в том числе и военную операцию. Это первый случай, когда Германия решила, что войдет в такую ситуацию со своей собственной военной техникой», — похвастался Шольц в подкасте для Cosmo, добавив, что югославская кампания стала «первым поворотным моментом», в его политической карьере.

Ну а украинская история, как он надеется, станет вторым.

В Киеве сейчас бурно аплодируют стоя воинственному немцу, но вряд ли кто-то задумывается над тем, что останется от страны по итогам войны такой интенсивности и длительности, если уже сейчас счет погибшим в ней пошел на сотни тысяч, и уничтожены десятки городов и сел.

Наглядным подтверждением этих слов может служить выложенное в Сети видео и фотосьемка поселка Андреевка, который, по уверениям Генштаба ВСУ, перешёл под контроль ВСУ.

«Населенный пункт полностью уничтожен, остались лишь руины», – сетуют комментаторы в соцсетях.

И именно эти руины, ставшие на долгие месяцы «избушкой лесника», будут символом «украинских побед».

Еще более наглядно судьбу «освобожденных» Украиной территорий иллюстрирует обьявленная накануне «добровольная эвакуация населения» из оставленного русскими куска Херсонщины на правом берегу Днепра.

«Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом. То есть, речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее», — заявляет официозному «Укринформу» вице-премьер Ирина Верещук.

И совершенно неважно, с какой целью людей пинками выгоняют с родной земли – то ли для подготовки к какому-то гипотетическому наступлению, то ли от неспособности организовать там жизнедеятельность и наладить работу ЖКХ в зимний период, то ли действительно в заботе о сохранности поголовья, важно то, что результат один: вместо обещанного бурного расцвета и восстановления – запустение и обезлюживание. Жизни там еще долгое время не будет.

По факту если сбудутся прогнозы немецких генералов о девятилетней войне, это станет коллективным национальным самоубийством, после чего из Украины убегут даже те, кто до последнего отвергал такую возможность. Инстинкт самосохранения возобладает над желанием победы, которая если и будет, то пирровой, и вовсе не украинской, а западной.

Воевать же за то, чтобы потом какой-нибудь Шольц мельком похвалил тебя в своих мемуарах за то, что твоя гибель или ранение дали толчок его карьерному росту – так себе мотивация.