«Война беспокоит 8 % населения, ключевая тенденция – неопределённость» – социолог

Новости Украины

Во всём мире и в Европе, в частности, наблюдается рост социологической неопределенности из-за экономических проблем, на фоне чего боевые действия на Украине по популярности падают к самым низким показателям.

Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересная история происходит в европейской социологии. Я данные «Ipsos» посмотрел, которые на начало мая сделали. Картина очень любопытная. Это интересно на таком разрыве, если хотите, информационном. Первое: война беспокоит только 8%. Это был всемирный опрос проведён. Это было разные страны, ЮАР, Аргентина, но, в том числе и европейские страны. Обращаю ваше внимание, 8% беспокоят военные действия. То есть мир ещё эта волна не коснулась. Она не затронула – от слова совсем. Больше всего это беспокоит немцев и поляков, от трети и чуть больше четверти. Это говорит о том, что приоритет идёт на социально-экономическую тематику. Это безработица, это уровень жизни, это криминал и ещё что-то. Вот это то, что сейчас беспокоит, если в частности выделить, европейское сообщество. Это ещё не всё. Есть ещё один интересный аргумент, который характеризует понимание вот этой всей информационной повестки, и то, что происходит: война находится на периферии в европейском мировом сознании. Но с другой стороны, в мире есть тревожная тенденция. Больше 60% считают, что их страны движутся в «неправильном» направлении, это напоминает мне довоенную Украину и 35-36% в «правильном» направлении. Это уже данные на начало августа», – отметил он.

«На что хочется обратить внимание, венгры 80% «неправильное» направление, у поляков 70%, у голландцев – низкий. Но самое «неправильное», это Аргентина, это минус 91 считают «неправильно». Но самое «правильное» в Саудовской Аравии 91%. Ключевая тенденция — это неопределённость. Ещё одна вещь, на которую хотел бы обратить внимание, в частности и отчасти в Европе, то – что их эта энергетическая вся история еще не догнала. Потому что они только готовятся к этому. Они готовят только общественное мнение. Но опять-таки, напоминаю вам, что приоритет, он ставится пока на социально-экономической проблеме. Война пока 8%. Запомните эту цифру. Ещё в июне месяце, тот же «Ipsos» давал, военные действия это была десятая часть, 10%.», – рассказал Копатько.