Война будет короткой: Россия прихлопнет проект «Украина» в мае – Жириновский

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Война в Донбассе с участием России начнется в мае.

Об этом в интервью бежавшей в Литву белорусской беломайданщице Ольге Карач заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им нужна Украина для войны. Не образец для России, а чтобы спровоцировать войну. И она начнется в мае. Не такая большая, как это был 41-й год, но тем не менее будут жертвы. Война за Донбасс, за Луганск, попытка против Крыма выступать. Подготовлено большое количество боевиков украинских и техники. Все это сосредоточено уже прямо напротив Донецкой области.

Для большой провокации первые день-два они продержатся. Потом они будут все уничтожены. Мы придем на помощь ополченцам, мы обязаны защитить русскоязычных граждан, тех, у кого российские паспорта, а таких там уже сотни тысяч. Потерпят поражение.

Западу это нужно, чтобы опять нам санкции вводить. Вот вы агрессоры, погибли украинские солдаты. Потом что-нибудь в Приднестровье придумают, потом в Карабахе турецкие войска вздумают чудить», – прогнозирует Жириновский.