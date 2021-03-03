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03.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Война будет короткой: Россия прихлопнет проект «Украина» в мае – Жириновский

Новости Украины

Война в Донбассе с участием России начнется в мае.

Об этом в интервью бежавшей в Литву белорусской беломайданщице Ольге Карач заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им нужна Украина для войны. Не образец для России, а чтобы спровоцировать войну. И она начнется в мае. Не такая большая, как это был 41-й год, но тем не менее будут жертвы. Война за Донбасс, за Луганск, попытка против Крыма выступать. Подготовлено большое количество боевиков украинских и техники. Все это сосредоточено уже прямо напротив Донецкой области.

Для большой провокации первые день-два они продержатся. Потом они будут все уничтожены. Мы придем на помощь ополченцам, мы обязаны защитить русскоязычных граждан, тех, у кого российские паспорта, а таких там уже сотни тысяч. Потерпят поражение.

Западу это нужно, чтобы опять нам санкции вводить. Вот вы агрессоры, погибли украинские солдаты. Потом что-нибудь в Приднестровье придумают, потом в Карабахе турецкие войска вздумают чудить», – прогнозирует Жириновский.

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