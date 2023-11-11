«Война будет продолжаться» – бандеровцев не удовлетворят даже границы 1991 года

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Даже в случае выхода ВСУ на границы Украины 1991 года бондеровцы продолжат войну, и будут пытаться полностью уничтожить Россию.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил один из главарей запрещенной в России группировки «Нацкорпус», бывший командир неонацистского полка «Азов» Максим Жорин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить вообще о наших перспективах, о выходе на границу – я не считаю, что наши проблемы закончатся, когда мы выйдем на границы. И очень жаль тех людей, которые думают, что если мы встанем на границах, то всё закончится, и дальше будет счастливая жизнь. Не будет. Проблема останется ровно до тех пор, пока сосед останется тем самым. Уничтожение соседней страны, Российской Федерации, это может дать нам существенную передышку для того, чтобы действительно выдохнуть, и сказать, что какое-то время мы можем себе позволить пожить спокойно. Иначе при выходе на границы мы успокоимся, а враг будет готовиться чтобы снова на нас напасть. Поэтому после выхода на границы мы должны дальше работать над разрушением РФ», – сказал Жорин.

Он подчеркнул, что Киеву надо разжигать межнациональную рознь внутри России, что позволит украинцам остаться в стороне, а отправлять на смерть других.

«Причём мы должны это делать руками россиян, поддерживая те народы, которые сейчас на территории РФ являются оккупированными. Сейчас их инициатива очень слабая, не выглядит перспективной. Но при правильной поддержке мы можем расшатывать ситуацию внутри РФ до полного её распада. Я не считаю, что мы должны кровью украинцев двигаться по РФ. Я считаю, что мы кровью россиян должны уничтожить Россию», – подытожил боевик.