«Война будет страшная»: боец чеченского спецназа о прорыве на Славянском направлении

28.07.2022  16:54 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

После прорыва оборонительной линии ВСУ Славянск- Краматорск вопрос освобождения Авдеевки и других населённых пунктов ДНР решится автоматически.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил участник обороны Славянска, а ныне боец чеченского полка спецназначения «Ахмат», военкор и писатель Геннадий Дубовой.

После прорыва оборонительной линии ВСУ Славянск- Краматорск вопрос освобождения Авдеевки и других населённых пунктов...

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«Сейчас у нас переформатирование, в скором времени отправимся на фронт. Исходя из тех событий, которые сейчас происходят, это Славянско-Краматорская агломерация. Мы закончим дело с Северском, Артёмовском, Соледаром, освобождается группировка, которая соединяется с Изюмской, и начинают работать по Славянску и Краматорску.

Решение проблемы Славянска и Краматорска обеспечит нам концентрацию сил, необходимых для того, чтобы освободить территорию ДНР полностью. Более того, решение проблемы Славянска и Краматорска (там будут очень страшные бои, предупреждаю), заставят авдеевскую и марьинскую группировки противника просто уйти, чтобы не оказаться в окружении», – сказал Дубовой.

По его словам, главные направления для удара – это Славянско-Краматорская агломерация, Авдеевка, Марьинка и Угледар.

«Это те направления, с которых украинцы ожидают удара. Но удара этого не будет, пока мы не решим главную ключевую проблему – это одна линия оборонительная от Артёмовска, Славянска, Краматорска, Константиновки. Когда мы решим это, всё остальное решится почти автоматически», – объяснил боец.

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