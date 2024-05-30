«Война будет вечной»: почему Украину не примут в НАТО

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Страны западного блока не примут Украину в НАТО, потому что это будет означать их вовлечение в войну, и затягивание конфликта на неопределённый срок. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас нас не принимают НАТО, потому что мы не соответствуем критериям. Это политико-военная организация. На первом месте стоит политическая, экономическая составляющая, потом военная. Первый раздел там – демократическая составляющая. Свобода слова, демократия. В Турции был политический консенсус. Потому что Турция была южным флангом против Советского Союза. Если исходить из нынешней ситуации, что Украина – это форпост НАТО, то война здесь никогда не закончится», – сказал Стариков.

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Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО будет означать затягивание войны на неопределённо долгий срок, а Запад этого не хочет.

«Поэтому и западные страны не пойдут на это. Кто же против? Штаты и Германия. Две страны против, самые основные. Они же не ведут это из-за политической состояния. Может через 15 лет все поменяется. Но в течение этих 15 лет ничего не поменяется», – резюмировал эксперт.